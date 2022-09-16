اتحاد السلة لـ في الجول: اجتماع اليوم لمناقشة تقرير شؤون اللاعبين في أزمة أنس أسامة

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 - 16:02

كتب : هاني العوضي

أنس أسامة - سلة الاتحاد السكندري

كشف محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد السلة عن عقد مجلس الإدارة لاجتماع مساء اليوم الجمعة لمناقشة تفاصيل أزمة أنس أسامة.

وتحدث نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد السلة لـFilGoal.com قائلا: "سنعقد اجتماعا اليوم للإدارة نناقش خلاله تقرير لجنة شؤون اللاعبين في أزمة أنس أسامة".

وواصل "في نهاية الاجتماع سنبت في القرار ونعلن عنه".

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وبسؤاله هل قدم الزمالك العقد الذي وقعه أنس أسامة معه قبل انضمامه للاتحاد السكندري أجاب "حتى الآن لا أظن أنه أرسل أي شيء لو أرسل لكنت علمت والقرار الرسمي اليوم كما أوضحت".

ماذا حدث؟

أعلن الزمالك تجديد تعاقده مع أنس أسامة لكن بعد عدة أسابيع انتقل اللاعب إلى صفوف الاتحاد السكندري.

وقال أسامة آنذاك لـ FilGoal.com يوم 2 يونيو الماضي: "بالفعل فيديو الذي نشره الزمالك حقيقي ولكنه قديم، ليس أمس أو اليوم".

وشدد "اتفقت مع الزمالك على التجديد بشكل مبدئي، ولكن لم نتوصل لاتفاق نهائي يرضي الطرفين وكأن شيئا لم يكن"

وأكمل "الأمر ليس له علاقة بالمقابل المادي ولكن لأسباب أخرى".

وأتم "أنا حاليا لاعب حر وسأتخذ قراري خلال الأيام المقبلة عقب العودة من الإجازة".

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