بتواجد الصفقات الجديدة.. سيراميكا يعلن قائمته المحلية للموسم الجديد

أعلن أحمد سامي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا قائمة الفريق استعدادًا للموسم الجديد 2022-2023.

وظهرت الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق في سوق الانتقالات الصيفية ماعدا عمرو قلاوة.

فيما تواجد محمد إبراهيم مهاجم الفريق بعد غيابه عن القائمة الأولية.

وضمت القائمة 27 لاعبًا وهم:

حراسة المرمي: عامر عامر - محمد كوكو.

خط الدفاع: خالد صبحي - سيف تقا - محمود البدري - أحمد محسن - حازم خالد - مصعب البطاط - أحمد رمضان بيكهام - محمد ناصف - أحمد هاني - رجب نبيل - محمد شكري.

خط الوسط: محمد حسن - محمود نبيل - محمد توني - عبد الرحمن بودي - رجب عمران - ميدو جابر - شريف دابو - محمود عبد الحفيظ زلاكة - أحمد محمد محمود الشهير بالقرموطي - محمد إبراهيم.

خط الهجوم: حمزة مجدي - أحمد ياسر ريان - جون إيبوكا - عبد الرحمن السكران.

وتنطلق اليوم -الجمعة- التدريبات الجماعية لنادي سيراميكا كليوباترا، وكان أحمد سامي فضل حصول اللاعبين على راحة طويلة بعد ضغط المباريات الموسم الماضي.

وتعاقد سيراميكا مع تسع لاعبين وهم محمد ناصف وعمرو قلاوة وأحمد ياسر ريان وجون إيبوكا ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" ومحمد شكري وأحمد رمضان "بيكهام" وأحمد هاني ورجب نبيل.

وأنهى سيراميكا موسمه الماضي في المركز الـ14 برصيد 37 نقطة بقيادة أحمد سامي.

وكان اتحاد كرة القدم قد حدد يوم 16 أكتوبر المقبل موعدًا لانطلاق مباريات الدوري الموسم الجديد.