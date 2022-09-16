فيتوريا يستدعي هشام حافظ من المنتخب الأولمبي.. وإصابة عمر جابر

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 - 15:18

كتب : أحمد الخولي

روي فيتوريا - منتخب مصر

استدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر هشام حافظ من المنتخب الأولمبي للانضمام لمعسكر الفريق المقام حاليا في برج العرب.

جاء ذلك بعد إصابة نبيل عماد "دونجا" لاعب المنتخب بقطع في الغضروف الخارجي للركبة خلال المعسكر.

وفي الوقت ذاته أصيب عمر جابر لاعب المنتخب المصري بكدمة خفيفة خلال أحد التدريبات ويخضع لبرنامج علاجي لـ48 ساعة.

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وبعدها سيعود عمر جابر للمشاركة في المران بشكل طبيعي.

وكان هشام حافظ يلعب الموسم الماضي رفقة مصر للمقاصة وشارك في 32 مباراة في كل البطولات ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

ويستعد عمر جابر عقب نهاية المعسكر لإتمام انتقاله إلى صفوف الزمالك بشكل رسمي بعدما أعلن مرتضى منصور رئيس النادي ضمه.

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