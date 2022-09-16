نهاية الأزمة.. مرتضى يعلن التوصل لحل ودي مع فاركو بشأن محمد صبحي

فيتوريا يستدعي هشام حافظ من المنتخب الأولمبي.. وإصابة عمر جابر

مرتضى يعلن انضمام الزناري وعمر جابر.. وحديث عن سامسون أكينيولا

الشيبي: تلقيت عروض كثيرة لكن فضلت بيراميدز.. ودور الكرتي في انتقاله

إنبي لـ في الجول: فيوتشر ينافس المصري على ضم جاد.. وموقف مصطفى شلبي وشكشك