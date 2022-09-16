نهاية الأزمة.. مرتضى يعلن التوصل لحل ودي مع فاركو بشأن محمد صبحي

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 - 14:33

كتب : FilGoal

محمد صبحي - مران الزمالك

محمد صبحي فاركو الزمالك الدوري المصري
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