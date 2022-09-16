بيريز يخطط لإقامة مباراة بين نادال وفيدرير على ملعب ريال مدريد

يخطط فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد إلى إقامة مباراة تنس تجمع بين روجر فيدرير ورافاييل نادال على أرضية سينتياجو بيرنابيو.

وبحسب إي إس بي إن فإن بيريز تحدث مع مجلس إدارة النادي بخصوص خطته والرغبة في تسجيل رقم قياسي في تاريخ ملاعب التنس لكن على ملعب ريال مدريد الذي يتسع لـ 81044 مقعدًا في العاصمة الإسبانية.

الرقم القياسي الحالي هو 35681 شخصًا وكانت مباراة استعراضية بين كيم كليسترز وسيرينا ويليامز في بروكسيل عام 2010.

وكان فيدرير أعلن اعتزاله رياضة التنس في سن الـ41 عاما عبر بيانٍ مطول عبر حساباته الشخصية.

وأشار فيدرير إلى أن كأس ليفر المقرر إقامتها الأسبوع المقبل، ستكون آخر ظهور احترافي له.

ويمتلك نادال وفيدرير شعبية كبيرة في عالم التنس بعد احتكارهما المركزين الأول والثاني لمدة أكثر من 10 سنوات.

وتواجه نادال وفيدرير في 40 مباراة، فاز نادال في 24 مباراة فيما فيدرير في الـ16 الآخرى.

فيدرير توج خلال مسيرته بـ 20 لقبًا في بطولات جراند سلام الأربع الكبرى.

وجاءت ألقاب فيدرير في جراند سلام كالآتي:

ويمبلدون 2003 أستراليا 2004 ويمبلدون 2004 أمريكا 2004 ويمبلدون 2005 أمريكا 2005 أستراليا 2006 ويمبدلون 2006 أمريكا 2006 أستراليا 2007 ويمبدلون 2007 أمريكا 2007 أمريكا 2008 رولان جاروس 2009 ويمبدلون 2009 أستراليا 2010 ويمبدلون 2012 أستراليا 2017 ويمبدلون 2017 أستراليا 2018

وفاز فيدرير في 1251 مباراة خلال مسيرته، فيما خسر 275، بنسبة نجاح 82%.

وتوج فيدرير إجمالا بـ 103 لقبًا، آخرها ميامي في 2019.