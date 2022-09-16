مالديني يكشف حقيقة عرض تشيلسي لضم لياو

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 - 14:03

كتب : FilGoal

رافائيل لياو - ميلان

كشف باولو مالديني حقيقة عرض تشيلسي لضم رافاييل لياو لاعب الفريق في سوق الانتقالات الصيفية.

رافائيل لياو

النادي : ميلان

إسماعيل بن ناصر

النادي : ميلان

ميلان

وربطت التقارير الإيطالية اسم لياو بانتقال إلى تشيلسي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

وقال مالديني في تصريحات لـ سكاي سبورت إيطاليا: "تشيلسي قدم عرضا لضم رافاييل لياو، لكننا رفضنا".

أخبار متعلقة
عادت ليالي الأبطال في سان سيرو.. ميلان ينتصر على دينامو زغرب بالثلاثة إيقاف ميليك وتغريم يوفنتوس.. قرارات قوية من لجنة انضباط الدوري الإيطالي كالتشيو ميركاتو: إصابة أوريجي مع ميلان أخطر من المتوقع هل ظُلم يوفنتوس؟ زاوية جديدة تكشف صحة هدف ميليك أمام ساليرنيتانا

ويمتلك لياو عقدا مع ميلان ينتهي صيف 2024.

لياو (23 عامًا) انضم لصفوف ميلان في 2019، وحتى الآن لعب 122 مباراة سجل خلالها 30 هدفا وقدم 25 تمريرة حاسمة.

وأضاف "نحن الآن نجري محادثات لتمديد عقود إسماعيل بن ناصر وبيير كالولو ورافا لياو. نريدهم أن يبقوا لكنه متروك أيضا لرغبتهم".

ويتنهي عقد بن ناصر مع ميلان صيف 2024، بينما كالولو صيف 2025.

وكان صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" كشفت أنّ السبب وراء تأخر تجديد عقد بن ناصر يعود إلى عدم الاتفاق على الراتب وزعمت أن اللاعب رفض راتبا بقيمة 3.5 مليون يورو.

وكان بن ناصر انضم إلى ميلان صيف 2019، وخاض 113 مباراة مع الفريق في مختلف البطولات ونجح خلالهما في تسجيل 4 أهداف وصناعة 7 آخرين.

فيما كارلولو انتقل إلى ميلان صيف 2020، ومنذ ذلك الحين شارك في 63 مباراة، وسجل خلالهما هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.

باولو مالديني ميلان رافاييل لياو إسماعيل بن ناصر
نرشح لكم
مؤتمر أرتيتا عن - عودة أرسين فينجر.. وعدم سعادته بتأجيل المباريات تين هاج: أعتقد أن رونالدو ملتزم تماما مع مشروعنا وللفريق بيريز يخطط لإقامة مباراة بين نادال وفيدرير على ملعب ريال مدريد 5 انتصارات تهديه الجائزة.. أرتيتا مدرب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي مؤتمر كونتي - عن استعادة الثقة بعد الهزيمة في أبطال أوروبا.. وصعوبة مواجهة ليستر غياب راموس وفاتي وظهور وجهين جديدين.. إنريكي يعلن قائمة إسبانيا الأولى من جوائز كثيرة.. هالاند لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16-9-2022 والقنوات الناقلة.. عودة الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
مؤتمر أرتيتا عن - عودة أرسين فينجر.. وعدم سعادته بتأجيل المباريات 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
تين هاج: أعتقد أن رونالدو ملتزم تماما مع مشروعنا وللفريق ساعة | الكرة الأوروبية
اتحاد السلة لـ في الجول: اجتماع اليوم لمناقشة تقرير شؤون اللاعبين في أزمة أنس أسامة ساعة | كرة سلة
بتواجد الصفقات الجديدة.. سيراميكا يعلن قائمته المحلية للموسم الجديد ساعة | الكرة المصرية
فيتوريا يستدعي هشام حافظ من المنتخب الأولمبي.. وإصابة عمر جابر 2 ساعة | منتخب مصر
مرتضى يعلن انضمام الزناري وعمر جابر.. وحديث عن سامسون أكينيولا 2 ساعة | الكرة المصرية
الشيبي: تلقيت عروض كثيرة لكن فضلت بيراميدز.. وهذا دور الكرتي في انتقالي 2 ساعة | الكرة المصرية
نهاية الأزمة.. مرتضى يعلن التوصل لحل ودي مع فاركو بشأن محمد صبحي 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 3 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 4 مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة