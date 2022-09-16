مالديني يكشف حقيقة عرض تشيلسي لضم لياو

كشف باولو مالديني حقيقة عرض تشيلسي لضم رافاييل لياو لاعب الفريق في سوق الانتقالات الصيفية.

وربطت التقارير الإيطالية اسم لياو بانتقال إلى تشيلسي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

وقال مالديني في تصريحات لـ سكاي سبورت إيطاليا: "تشيلسي قدم عرضا لضم رافاييل لياو، لكننا رفضنا".

ويمتلك لياو عقدا مع ميلان ينتهي صيف 2024.

لياو (23 عامًا) انضم لصفوف ميلان في 2019، وحتى الآن لعب 122 مباراة سجل خلالها 30 هدفا وقدم 25 تمريرة حاسمة.

وأضاف "نحن الآن نجري محادثات لتمديد عقود إسماعيل بن ناصر وبيير كالولو ورافا لياو. نريدهم أن يبقوا لكنه متروك أيضا لرغبتهم".

ويتنهي عقد بن ناصر مع ميلان صيف 2024، بينما كالولو صيف 2025.

وكان صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" كشفت أنّ السبب وراء تأخر تجديد عقد بن ناصر يعود إلى عدم الاتفاق على الراتب وزعمت أن اللاعب رفض راتبا بقيمة 3.5 مليون يورو.

وكان بن ناصر انضم إلى ميلان صيف 2019، وخاض 113 مباراة مع الفريق في مختلف البطولات ونجح خلالهما في تسجيل 4 أهداف وصناعة 7 آخرين.

فيما كارلولو انتقل إلى ميلان صيف 2020، ومنذ ذلك الحين شارك في 63 مباراة، وسجل خلالهما هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.