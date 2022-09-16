"عبقري واستثنائي".. ميسي يودع روجر فيدرير

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 - 13:17

كتب : FilGoal

روجير فيدرير

ودّع ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان أسطورة التنس روجر فيدرير بعد إعلان اعتزاله.

وذكر فيدرير في بيانٍ مطول عبر حساباته الشخصية أن كأس ليفر المقرر إقامتها الأسبوع المقبل، ستكون آخر ظهور احترافي له.

وقال ميسي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي: "أنت عبقري واستثنائي في تاريخ التنس، أنت قدوة لأي رياضي. كل التوفيق في مرحلتك الجديدة، سنفتقد رؤيتك في الملعب التي جعلتنا نستمتع كثيرا".

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فيدرير (41 عامًا) توج خلال مسيرته بـ 20 لقبًا في بطولات جراند سلام الأربع الكبرى.

وجاءت ألقاب فيدرير في جراند سلام كالآتي:

  1. ويمبلدون 2003
  2. أستراليا 2004
  3. ويمبلدون 2004
  4. أمريكا 2004
  5. ويمبلدون 2005
  6. أمريكا 2005
  7. أستراليا 2006
  8. ويمبدلون 2006
  9. أمريكا 2006
  10. أستراليا 2007
  11. ويمبدلون 2007
  12. أمريكا 2007
  13. أمريكا 2008
  14. رولان جاروس 2009
  15. ويمبدلون 2009
  16. أستراليا 2010
  17. ويمبدلون 2012
  18. أستراليا 2017
  19. ويمبدلون 2017
  20. أستراليا 2018

وفاز فيدرير في 1251 مباراة خلال مسيرته، فيما خسر 275، بنسبة نجاح 82%.

وتوج فيدرير إجمالا بـ 103 لقبًا، آخرها ميامي في 2019.

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