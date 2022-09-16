"عبقري واستثنائي".. ميسي يودع روجر فيدرير

ودّع ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان أسطورة التنس روجر فيدرير بعد إعلان اعتزاله.

وذكر فيدرير في بيانٍ مطول عبر حساباته الشخصية أن كأس ليفر المقرر إقامتها الأسبوع المقبل، ستكون آخر ظهور احترافي له.

وقال ميسي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي: "أنت عبقري واستثنائي في تاريخ التنس، أنت قدوة لأي رياضي. كل التوفيق في مرحلتك الجديدة، سنفتقد رؤيتك في الملعب التي جعلتنا نستمتع كثيرا".

فيدرير (41 عامًا) توج خلال مسيرته بـ 20 لقبًا في بطولات جراند سلام الأربع الكبرى.

وجاءت ألقاب فيدرير في جراند سلام كالآتي:

ويمبلدون 2003 أستراليا 2004 ويمبلدون 2004 أمريكا 2004 ويمبلدون 2005 أمريكا 2005 أستراليا 2006 ويمبدلون 2006 أمريكا 2006 أستراليا 2007 ويمبدلون 2007 أمريكا 2007 أمريكا 2008 رولان جاروس 2009 ويمبدلون 2009 أستراليا 2010 ويمبدلون 2012 أستراليا 2017 ويمبدلون 2017 أستراليا 2018

وفاز فيدرير في 1251 مباراة خلال مسيرته، فيما خسر 275، بنسبة نجاح 82%.

وتوج فيدرير إجمالا بـ 103 لقبًا، آخرها ميامي في 2019.