مؤتمر كونتي - عن استعادة الثقة بعد الهزيمة في أبطال أوروبا.. وصعوبة مواجهة ليستر

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 - 12:49

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي - توتنام أمام نوتنجهام فورست

شدد أنطونيو كونتي المدير الفني لـ توتنام على ضرورة إظهار ردة فعل قوية أمام ليستر سيتي بعد الهزيمة في لشوبة.

وخسر توتنام أمام سبورتيج لشوبة بهدفين دون رد الثلاثاء الماضي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ليستر سيتي: "يتعين عليك دائما المحاولة لتحقيق الفوز، نحن غاضبين بعض الشيء، وعلينا إظهار رد فعل جيد أمام ليستر".

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وأضاف "من المهم الآن أن نحقق الفوز، لكن في نفس الوقت سنلعب أمام ليستر، نحن نتحدث عن فريق جيد للغاية، وبريندان رودجرز (المدير الفني لـ ليستر) الذي هو مدرب جيد حقًا وفاز بالكثير في مسيرته. لهذا السبب علينا أن نضغط على أنفسنا".

وتابع "ليستر أصبح فريقا جيدا في إنجلترا، من الصعب الفوز عليهم بسهولة، دعنا لا ننسى أنه فازوا بالدوري الممتاز مع كلاوديو رانييري، كما فازوا بكأس الاتحاد الإنجليزي، ربما قبل عامين وبالدرع الخيرية منذ ثلاث سنوات ضد مانشستر سيتي. لقد ربحوا شيئًا في إنجلترا، هذا يعني أننا نتحدث عن نادٍ جيد حقًا بطموح كبير".

وتطرق للحديث عن لاعبي فريقه والمداورة، أوضح "سون لاعب لا يمكن المساس به؟ لم أقل ذلك، علي جميع اللاعبين التناوب، إذا أردت ألا أفقد لاعبا بسبب الإصابة نحن نلعب في أربع بطولات وواحدة منهم هي دوري أبطال أوروبا، ليس المؤتمر أو الدوري الأوروبي الذي يعطي لك المساحة للمداورة في مرحلة المجموعات".

وأتم "لذلك عليّ أن أستغل جميع اللاعبين، والاعتماد على الجميع من أجل الحفاظ على العناصر الأساسية".

ويستضيف توتنام نظيره ليستر سيتي السبت -غدا- في السادسة والنصف مساء في الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي بعد تأجيله بسبب وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

ويحتل توتنام المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة متساويا مع مانشستر سيتي في المركز الثاني، بعد 4 فوز وتعادلين.

ليستر سيتي توتنام الدوري الإنجليزي
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