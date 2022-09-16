إنبي لـ في الجول: فيوتشر ينافس المصري على ضم جاد.. وموقف مصطفى شلبي وشكشك

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 - 11:47

كتب : حامد وجدي

منتخب مصر - محمود جاد

كشف شريف أبو الغيط المتحدث الرسمي لإنبي عن دخول فيوتشر على خط المفاوضات لضم محمود جاد حارس مرمى الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

مصطفى ياسر شكشك

النادي : إنبـي

مصطفى شلبي

النادي : إنبـي

محمود جاد

النادي : إنبـي

إنبـي

وقال المتحدث الرسمي لإنبي لـFilGoal.com: "حتى الآن عرضي المصري فيوتشر متقاربان لبعضهما البعض، والحسم سيكون للعرض الأعلى وبدون دخول أي لاعبين في صفقات تبادلية".

وتابع "هناك عرض أيضا لجاد من فريق خليجي".

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وأردف "سنضع بندا في عقد اللاعب يتيح لإنبي الحصول على نسبة من إعادة البيع مستقبلا".

وشدد "اللاعب ترك الأمر للإدارة الاختيار الأصلح له".

مصطفى شلبي

أما عن مصير مصطفى شلبي من مفاوضات الأهلي فقال أبو الغيط: "المفاوضات مستمرة مع الأهلي وبدأنا تقريب وجهات النظر".

وعما يثار حول دخول الزمالك في المفاوضات أجاب " لا يوجد أي مفاوضات رسمية من الزمالك".

وأكمل "فقط هناك وكلاء قريبين من النادي تحدثوا معنا عن اللاعب".

مصطفى شكشك

وبسؤاله عن مصطفى شكشك وحقيقة مفاوضات الزمالك أتم أبو الغيط حديثه قائلا: "لا يوجد أي مفاوضات رسمية من الزمالك أو محادثات من وكلاء لضم اللاعب".

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