أحمد غريب لـ في الجول: انتقالي للاتحاد خطوة هامة.. أتمنى تكرار تجربة عمار حمدي

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 - 11:34

كتب : أحمد الخولي

هدف أحمد سيد غريب مع الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

أكد أحمد سيد غريب لاعب الاتحاد السكندري الجديد أن انتقاله لزعيم الثغر خطوة هامة في مسيرته.

وأعلن الاتحاد أمس الخميس ضمه لأحمد سيد غريب قادما من الأهلي لموسمين على سبيل الإعارة.

وتحدث أحمد سيد غريب لـFilGoal.com قائلا: "انتقالي للاتحاد لموسمين معارا خطوة هامة في مسيرتي للحصول على فرصة المشاركة بشكل أكبر".

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وتابع "كان لدي العديد من العروض التي احترمها لكني اخترت الاتحاد وأشكر مسؤولي النادي على ثقتهم بي".

وأضاف "الاتحاد نادي عريق وجماهيره تدفع للنجاح".

وشدد "أسعى لاستغلال الفرصة للعودة إلى الأهلي بشكل أفضل".

وأتم أحمد سيد غريب تصريحاته قائلا: "تجربة عمار حمدي كانت رائعة وأتمنى ان يكون اللعب للاتحاد طريقي للعودة إلى الأهلي بقوة والانضمام للمنتخب الوطني".

وكان الأهلي أعار سابقا عمار حمدي للاتحاد حيث تألق وانضم منه لمنتخب مصر الأولمبي والأول قبل العودة لصفوفه.

من هو أحمد سيد غريب؟

نجل سيد غريب لاعب الأهلي السابق والذي يعمل مدربا في قطاع الناشئين بالنادي.

صعد غريب للتدرب مع الفريق الأول للأهلي بقرار من المدرب بيتسو موسيماني في مرات سابقة.

كما أنه الناشئ الوحيد الذي تم ضمه للقائمة الإفريقية في أغسطس 2021 ضمن 33 لاعبا.

هداف شباب القلعة الحمراء يجيد اللعب في مركز المهاجم، وكذلك الجناحين.

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