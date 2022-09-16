مران الأهلي – مشاركة أفشة وشريف بشكل تدريجي.. وتصعيد 3 ناشئين

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 - 11:08

كتب : حسام نور الدين

محمد مجدي "أفشة" - مران الأهلي

واصل الأهلي مرانه اليومي استعدادا للموسم الجديد بخوض تدريباته على ملعب مختار اتتش.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة وحرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيلو كول على تنفيذ فقرات ترفيهية بالكرة قبل إكمال المران.

وشارك محمد مجدي "أفشة" ومحمد شريف في المران بشكل تدريجي.

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وأوضح أحمد أبو عبلة طبيبة الأهلي أنه تقرر منح أفشة وشريف فترة أكبر في المران في ظل عودة الأول من عملية "فتق في جدار البطن" والثاني من إصابة في العضلة الضامة.

وشهد المران تصعيد ثلاثة ناشئين وهم أدهم محمد حارس مرمى مواليد 2003، وإسلام عبد الله وحمدي موسى من الفريق ذاته.

جاء ذلك بعد استدعاء عدد من لاعبي الفريق للمشاركة في معسكر منتخب مصر الأولمبي وهم حمزة علاء ورأفت خليل ومحمد أشرف ومحمد مغربي ومصطفى سعد "ميسي" المنضم حديثا للفريق.

الأهلي أفشة محمد شريف
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