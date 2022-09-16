التجربة الثانية والثالثة لكولر.. الأهلي يعلن مواجهة أسوان وطلائع الجيش وديا

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 - 10:55

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن ناديه سيواجه أسوان وطلائع الجيش وديا استعدادا للموسم الجديد.

وأوضح عبد الحفيظ أن مباراة أسوان ستكون في الـ25 من شهر سبتمبر الجاري.

أما مواجهة طلائع الجيش فستكون في الـ29 من الشهر نفسه.

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وكان الأهلي أعلن سابقا مواجهة بتروجت وديا في الـ21 من الشهر الجاري.

ويأتي ذلك ضمن فترة ‏الإعداد التي يخوضها الفريق استعدادًا للموسم الجديد، الذي يبدأ في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الفائز من الاتحاد المنستيري التونسي أو الجيش ‏الرواندي.‏

وكان مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طلب خوض ثلاث وديات استعدادا للموسم الجديد.

الأهلي كولر أسوان طلائع الجيش
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