ساري بعد خسارة لاتسيو بخماسية: سأطلب تفسيرا من اللاعبين بسبب غطرستهم

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 - 01:05

كتب : FilGoal

ماوريسيو ساري - لاتسيو

أوضح ماوريسيو ساري المدير الفني لـ لاتسيو أنه سيطالب لاعبيه بتفسير ما حدث في مباراتهم أمام ميتلاند الدنماركي.

وسقط لاتسيو بخماسية أمام ميتلاند مقابل هدف في الجولة الثانية من دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

وقال ساري في تصريحات لـ سكاي سبورت إيطاليا: "إنها مسؤوليتي، سأتعامل مع اللاعبين. سأطلب منهم تفسيرا لأني رأيت غطرسة".

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وأضاف " كنا جميعًا نقف مكتوفي الأيدي ونُكمل المباراة بإيقاع منخفض، كما لو كنا متقدمين 4-0".

وتابع "لسوء الحظ في بعض الأحيان لا يحضر لاتسيو على الإطلاق، والأمر أسوأ لأن هذا كان في أوروبا".

وواصل "هذه الانهيارات المفاجئة مشابهة لما حدث في العام الماضي. من الصعب فهم ما يحدث".

وأتم "أحتاج العودة إلى الوراء والتفكير، هل أنا من يجب عليه التراجع، أو إذا كان هناك لاعب يحتاج إلى الرحيل".

وتوقف رصيد لاتسيو عند الثلاث النقاط الذي حصدهم المباراة الماضية أمام فينورد في المركز الثالث.

وللمرة الرابعة في تاريخهم، يتلقى لاتسيو 5 أهداف في مباراة في المسابقات الأوروبية.

الأولى كانت عام 1977 أمام لانس الفرنسي (6-0)، بينما الثانية أمام تينيريفي الإسباني عام 1996 (5-3) في الدوري الأوروبي.

أما الثالثة والأخيرة كانت أمام فالنسيا الإسباني عام 2000 (5-2) في دوري أبطال أوروبا.

ترتيب المجموعة السادسة:

فينورد: 3 نقاط.

ميتلاند: 3 نقاط.

لاتسيو: 3 نقاط.

شتورم جراتس: 3 نقاط.

ماوريسيو ساري الدوري الأوروبي لاتسيو
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