حوار – فيتوريا: لن نضم بديلا لدونجا.. ولا أريد الوعد بأي شيء حاليا وشيء أتمناه

كشف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أنه لا ينوي ضم لاعبا بديلا لمنتخب مصر عقب إصابة نبيل عماد "دونجا" بقطع في الغضروف الخارجي للركبة.

وأجرى فيتوريا حوارا مطولا عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" وقال: "الأشهر الماضية كانت فترة من العمل الجاد وكان بها العديد من الزيارات للأندية لجمع صورة كاملة عن اللاعب المصري والكرة المصرية واستقبالي كان رائعا من أجل بداية المشروع الجديد وكل شيء كان إيجابيا".

وواصل "وباستثناء ما حدث من إصابة دونجا ولكن هذا جزء من كرة القدم، ولكن من حيث التنظيم وروح اللاعبين فكل شيء جيد".

وتابع "أرى أن هناك مقدرة قوية في مصر من أجل الكرة لأن اللاعب المصري يحب الكرة وفي كل الأماكن التي زرتها رأيت حب الكرة وأنها جزء مهم لدى الشعب المصري والعنصر البشري في مصر قوي جدا".

وأوضح المدرب البرتغالي "التحدي المقبل لنا هو كيفية توظيف المجهود الذهني للاعبين ليسعى دائما للفوز والتطور الذهني".

وعن مواجهة النجير وليبيريا وديا قال: "بالنسبة للمباراتين الوديتين وبغض النظر عن الخصم أهم شيء هو فرصة لرؤية اللاعبين في الملعب فهناك فارق بين رؤيتهم في المران وفي المباريات وأريد رؤية الاختلاف في تصرفات اللاعبين مع أنديتهم في الملعب وحينما يرتدون قميص منتخب مصر".

وأردف "أتمنى أن يحضر الجمهور لمتابعة اللاعبين عن قرب وتطور المنتخب".





































وعن مواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 قال: "بالنسبة لمباراة مالاوي بدأنا في جمع المعلومات والوقت يساعدنا ومعرفة كل شيء عنهم".

أما عن تفاصيل حديثه مع مدربي الأندية المصرية قال: "لن أطلب من الأندية اللعب بأسلوب معين لن يحدث هذا".

قبل أن يستدرك ويعرب عن أمنية وقال: "ما نتمنى تنفيذه هو أن نقوم بعملنا وأن نصبح مثل نقطة إشارة للأندية وأن يروا عملنا والتطور ومنه يطبقوا أشياء قمنا به في عملهم".

وأكمل "تابعت عمل الأندية واستطعت ضم اللاعبين الذين سيعرفون التأقلم مع الطريقة التي أود اللعب بها".

وواصل "مع زياراتي للأندية خلقت حديثا مع كل المدربين ومن خلال ذلك فتحت قنوات الاتصال مع الجميع".

وعاد فيتوريا للحديث عن إصابة دونجا وقال: "حزين جدا لما حدث لدونجا كان يقدم أداء مميزا في المران، الآن لدينا 20 لاعبا فلن نحتاج لأي لاعب آخر ومع المران ربما نفكر بشكل مختلف".

وأكمل "ومع المعسكر الثاني سينضم بعض اللاعبين الآخرين وربما لن نحتاج لاستدعاء أي لاعب جديد".

وأضاف "تابعت كل اللاعبين الدوليين في مبارياتهم ورأيت أن مع بداية الموسم هناك من لم يظهر بشكل جيد وهناك من ظهر جيدا ونتمنى أن يكون الجميع بأفضل حال مع انضمامهم لنا".

وأتم فيتوريا حواره "أنا متحمس للعمل وأوعد الجميع العمل بجدية ولكنني لا أريد الوعد بأي شيء الآن، ومع وصول مدرب جديد لن تتغير الأمور في اللحظة الحالية لكننا سنبذل كل ما لدينا في العمل، ونتمنى أن يحضر الجمهور للملعب".