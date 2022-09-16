مران منتخب مصر - الاستعداد يتواصل لوديتي النيجر وليبيريا

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 - 00:43

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

واصل منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد برج العرب بالاسكندرية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي النيجر وليبيريا وديا والمقرر لهما يومي 23 و27 سبتمبر الجاري .

واشتمل مران منتخب مصر على تدريبات بدنية ثم بعض الجمل التكتيكية.

واختتم بتقسيمة شهدت توجيه روي فيتوريا لعدد من اللاعبين خلال المران.

وتقلصت قائمة منتخب مصر في المعسكر لـ 23 لاعبا بعد نبيل عماد "دونجا" بعد تعرضه لإصابة بقطع في غضروف الركبة الخارجي.

وحفز روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، دونجا قبل رحيله من المعسكر مشددا على عودته بشكل أقوى.

وقال عامر حسين عضو اتحاد الكرة: "سنلعب مباراتين وديتين في استاد الإسكندرية يومي 23 و27 سبتمبر بحضور 5000 متفرج".

وتضم قائمة منتخب مصر كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد صبحي (فاركو).

الدفاع: عمر جابر (بيراميدز) - كريم فؤاد (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أسامه جلال (بيراميدز) - باهر المحمدي (الإسماعيلي) - علي جبر (بيراميدز) - أيمن أشرف (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد حجازي (اتحاد جدة)

الوسط: حمدي فتحي (الأهلي) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا) – محمود حماده (فاركو) - مروان عطية (الاتحاد) - إسلام عيسي (بيراميدز) - عبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي) - أحمد عادل "ميسي" (الاتحاد) - أحمد مدبولي (الإسماعيلي) - تريزيجيه (طرابزون) - عمر مرموش (فولفسبورج) - طارق حامد (اتحاد جدة) - سام مرسي (إبسويتش تاون) -

الهجوم: شادي حسين (سيراميكا كليوباترا) - مروان حمدي (سموحة) - ناصر منسي (البنك الأهلي) - أحمد شريف (فاركو) - محمد صلاح (ليفربول) - مصطفى محمد (نانت) - أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور)

منتخب مصر روي فيتوريا
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