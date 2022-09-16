بن فوستر يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن بن فوستر لاعب واتفورد السابق اعتزاله كرة القدم في سن الـ39 عاما.

وأعلن حارس مانشستر يونايتد السابق عبر قناته على يوتيوب تعليق قفازه بعد مسيرة استمرت 21 عاما.

وقال بن فوستر: "عرض نيوكاسل كان ممتعا حقا، طلبت أجرا جيدا وتمنيت أن يرفضوا".

وأضاف "كان من الجيد أن أشعربأنني مرغوب فيّ، لكن لم أرد أن أعيش بعيدا عن عائلي، لا أريد الابتعاد عن المنزل".

وتابع "لا أريد أن أكون في شقة بعيدا عن أهلي في سن الـ39 عاما. عليك أن تمشي وراء احساسك الغريزي".

وواصل "أعلم أنه كان الجو العام سيكون رائعا، اللاعبين والمشجعين وكل هذه الأشياء، لكن لا أريد القيام بذلك، في أعماقي لا أريده".

فوستر لم يلعب خارج إنجلترا طوال مسيرته ولعب لأندية إنجليزية مختلفة أبرزها مانشستر يونايتد وستوك سيتي وبريستول سيتي وبرمنجهام وآخرهم واتفورد.

ولعب فوستر لـ مانشستر يونايتد في الفترة ما بين 2005 حتى 2010 وخرج في إعاراتين خلالهما.

وشارك فوستر بقميص يونايتد في 23 مباراة واستقبل مرماه 20 هدفا.

وخاض فوستر بشكل عام 390 مباراة في الدوري الإنجليزي، واستقبلت شباكه 570 هدفا.

وتوج بلقبي الدوري الإنجليزي مرتين والكأس ثلاث مرات.

وشارك الحارس صاحب الـ39 عاما الموسم الماضي مع واتفورد 27 مباراة واستقبل 49 هدفا.

ومثّل الحارس الإنجليزي منتخب بلاده في 6 مباريات، واستقبل خلالهما 8 أهداف.