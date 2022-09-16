26 لاعبا.. غزل المحلة يعلن القائمة الأولى للموسم الجديد

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 - 00:23

كتب : رضا السنباطي

غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة عن قيد 26 لاعبا في القائمة الأولى للفريق استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد 2022-2023.

وجاء في القائمة كل من:

محمود رضا - محمد فتح الله - محمود علاء - بسام ماهر- هاني عادل - هشام عادل - ماليك توريه - أحمد الشيخ - إبراهيم كونيه - عمرو شعبان - خالد الإخميمى - خالد سامى - محمود الحضري - يحيى حامد - السيد الشبراوي - محمد عبد الرازق "بازوكا" - باولن فوافي - مصطفى العش - إيهاب سمير - حميد ماو - معاذ الحناوي - عبده يحيى - أحمد النادري.

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وضمت القائمة ثلاثة لاعبين تحت السن، هم: عبد الرحمن عاطف "أجويرو" - حسام حسن - ياسر مختار.

وبذلك يكون غزل المحلة قد استغنى عن كل من: إبراهيم صلاح - أشرف سيد - محمد غلوش - أحمد غنيم - محمد عبد القادر - أمير إبراهيم.

أيضا انتهت إعارة الثنائي وليد مصطفى وأحمد السيد.

يذكر أن المحلة تعاقد مؤخرًا مع اليوناني نيكوديموس بابافاسيليو لقيادة الفريق فنيا خلال الموسم القادم.

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