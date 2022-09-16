دوري المؤتمر - وست هام يقلب الطاولة على مضيفه.. فيورنتينا يلقى خسارة ثقيلة

تغلب وست هام يونايتد الإنجليزي على مضيفه سيلكيبورج الدنماركي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري المؤتمر الأوروبي.

تقدم كاسبر كوشك لصالح صاحب الأرض في الدقيقة الخامسة، إلا أن وست هام أعاد الأمور لنصابها سريعا في الدقيقة 13 بهدف مانويل لانزيني من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 25 أضاف جيانلوكا سكاماكا الهدف الثاني، ثم تلاه كريج داوسون بالثالث في الدقيقة 38، بينما قلص سيلكيبورج الفارق في الدقيقة 75 بهدف سورين تينجشتيدت.

في المجموعة ذاتها تعادل أندرلخت البلجيكي مع إف سي إس بي الروماني بدون أهداف، لينال الفريق الروماني نقطته الأولى، ويرفع أندرلخت رصيده إلى 4 نقاط في المجموعة الثانية.

ويحتل وست هام صدارة المجموعة بـ 6 نقاط، فيما يتذيلها سيلكيبورج بلا نقاط.

وسحق باشاك شهير التركي ضيفه فيورنتينا الإيطالي بثلاثة أهداف دون رد، سجلها سيردار جورلر "هدفين" في الدقيقتين 57 و71، وبيرتراند تراوري في الدقيقة 90.

الفوز رفع رصيد باشاك شهير إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما يتذيلها فيورنتينا بنقطة وحيدة، بنفس رصيد الثالث أر إف إس اللاتفي، الذي خسر أمام هارتس الاسكتلندي وصيف المجموعة (3 نقاط) بهدفين دون رد.

وتغلب فياريال الإسباني على هابويل بئر السبع بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتصدر المجموعة الثالثة بـ 6 نقاط، يليه ليخ بوزنان البولندي الذي هزم أوستريا فيينا النمساوي (نقطة) بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وفي المجموعة الرابعة فاز كولن على سلوفاكو 4-2، فيما تعادل نيس مع بارتيزان بلجراد بهدف لكل فريق.

وفاز دينيبرو على أبولون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، فيما تغلب ألكمار على فادوز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المجموعة الخامسة.

أما في المجموعة السادسة فاز ديورجاردن على مولده 3-2، وتغلب جينت على شامروك روفرز بثلاثية دون مقابل.

وفي المجموعة السابعة تغلب سيفاسبور على كلوج بهدف دون رد، وفاز سلافيا براج على إف سي بالكاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتغلب بيونيك ييريفان على سلوفان براتيسلافا بهدفين دون مقابل، وفاز بازل على زاليجريس بهدف دون رد في المجموعة الثامنة.