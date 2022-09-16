أسدل الستار.. مصطفى فتحي إلى بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز ضم مصطفى فتحي قادما من التعاون السعودي.

ووقع مصطفى فتحي عقود انضمامه لنادي بيراميدز لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع إمكانية تفعيل بند الشراء النهائي بنهاية الإعارة.

وأوضح مصدر من التعاون السعودي في وقت سابق لـ FilGoal.com أن قيمة الصفقة تصل لـ 200 ألف دولار.

وأصبح مصطفى فتحي ثالث صفقات بيراميدز بعد كل من المغربي سعد الشيبي وكريم حافظ.

الجناح البالغ 27 عاما بدأ في نبروه ومنه إلى الزمالك في 2013.

وأعير مصطفى للتعاون السعودي في موسم 2017-18، ثم عاد للزمالك مجددا ومنه أعير في النصف الثاني من موسم 2020-2021 لسموحة.

وتألق مصطفى مع سموحة مسجلا 17 هدفا وصنع 6 في 27 مباراة.

عاد للزمالك مجددا ثم انضم في يناير الماضي إلى التعاون السعودي بشكل نهائي بمقابل مليون دولار.

وخاض مصطفى إجمالا بقميص الزمالك 156 مباراة سجل 28 مباراة وصنع 16.

بينما بقميص التعاون شارك في 26 مباراة سجل 10 وصنع 7.