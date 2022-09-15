الدوري الأوروبي - روما يحصد أول ثلاث نقاط.. وبيتيس ينفرد بالصدارة

فاز روما على نظيره إتش جيه كيه هلسنكي الفنلندي بثلاثية دون رد في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي.

وسجل باولو ديبالا ولورينزو بليجريني وأندريا بيلوتي أهداف روما الثلاثة.

وبهدفه اليوم، أصبح باولو ديبالا أسرع لاعب بديل يسجل هدفا في تاريخ الدوري الأوروبي (بعد 69 ثانية من دخوله أرض الملعب).

ورفع ديبالا رصيد أهدافه مع روما إلى أربعة أهداف في 8 مباريات بجميع المسابقات.

ليحصد روما أول ثلاث نقاط في دور المجموعات من المسابقة.

ولحساب منافسات المجموعة ذاتها، فاز ريال بيتيس على نظيره لودوجوريتس البلغاري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل لويس هينريكي وخواكين وسيرجيو كنالاس أهداف بيتيس فيما أحرز كيريل ديبوتوف وكيريل هدفي لودوجوريتس.

وبهدفه اليوم، أصبح خواكين أكبر لاعب يسجل هدفا في تاريخ الدوري الأوروبي.

لينفرد بيتيس بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بعد مرور جولتين.

ترتيب المجموعة الثالثة:

ريال بيتيس: 6 نقاط.

لودوجوريتس: 3 نقاط.

روما: 3 نقاط.

إتش جيه كيه هلسنكي: دون نقاط.