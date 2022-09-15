قائمة الأهلي المحلية - قيد كهربا والصفقات الجديدة.. وسبب عدم ظهور اسم مصطفى سعد

مرتضى: حولنا ضم أموال دونجا إلى بيراميدز.. ومؤتمر صحفي لتقديم 10 صفقات

مصدر من التعاون يكشف لـ في الجول تفاصيل انتقال مصطفى فتحي لـ بيراميدز

مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم قيد كهربا في القائمة الإفريقية