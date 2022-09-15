بنشرقي يخرج مصابا في فوز الجزيرة أمام العين

خرج أشرف بنشرقي -لاعب الزمالك السابق- مصابا في فوز فريقه الجزيرة أمام العين في قمة الدوري الإماراتي.

وفاز الجزيرة بهدفين لهدف أمام العين في الجولة الثالثة من المسابقة.

وسجل عبد الله رمضان وعلي مبخوت هدفي الجزيرة فيما أحرز كودجو لابا هدف العين.

وشارك بنشرفي أساسيا قبل أن يخرج في الدقيقة 76 بسبب الإصابة بعد تدخل من عنيف من جانب بندر محمد الأحبابي.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء إلى الأحبابي بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو بسبب التدخل.

وبهذه النتيجة، رفع الجزيرة رصيده عند النقطة التاسعة بعد مرور 3 جولات ، فاز في جميعهم.

بينما توقف رصيد العين عند النقطة الرابعة في المركز الخامس في ترتيب الجدول.

وانتقل بنشرقي إلى صفوف الجزيرة في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الزمالك هذا الصيف.

وشارك بنشرقي في جميع مباريات الجزيرة في الدوري حتى الآن لمدة 90 دقيقة كاملة.