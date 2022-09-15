مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم قيد كهربا في القائمة الإفريقية

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 22:50

كتب : أحمد الخولي

حسام حسن - كهربا

كشف مصدر من النادي الأهلي لـ FilGoal.com عن سبب عدم قيد الجناح محمود عبد المنعم "كهربا" في القائمة الإفريقية.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال المصدر في تصريحات خاصة: "عدم قيد كهربا في القائمة الإفريقية جاء بسبب عقوبة الإيقاف المطبقة عليه".

وأوضح "أزمته لم تصل إلى نهايتها بشكل رسمي حتى الآن".

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أما عن عدم قيد لاعب الوسط عمار حمدي قال المصدر: "عمار لا يزال في مرحلة التأهيل بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي".

وانتقل كهربا لصفوف الأهلي في يناير 2020 ليشارك في 67 مباراة، سجل خلالها 17 هدفا وصنع تسعة آخرين.

وقررت لجنة الانضباط في وقت سابق إيقاف كهربا عن ممارسة كرة القدم لمدة ستة أشهر حتى دفع الغرامة الموقعة عليه بسبب رفع الزمالك قضية على اللاعب.

وتم توقيع غرامة 2 مليون دولار على كهربا كتعويض لخرق التعاقد دون أسباب بالإضافة إلى 5% فوائد سارية بداية من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

كهربا (28 عاما) لعب في صفوف الزمالك بين 2015 و2019، تخللها فترة إعارة لاتحاد جدة لمدة موسمين.

وتعرض كهربا للعقوبة الكبيرة بسبب انضمامه إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي دون موافقة الزمالك في 2019.

لاحقًا انضم كهربا إلى الأهلي في صفقة انتقال حر مطلع العام 2020، قبل أن يلعب معارًا في الدور الثاني للموسم الماضي لفريق هاتاي سبور التركي.

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