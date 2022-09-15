كيروش يرد على سخرية إعلام إنجلترا: الشكر لله سنتقابل في كأس العالم

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 22:49

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - إيران

رد كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب إيران -السابق لمنتخب مصر- على عدم احترام وسائل الإعلام الإنجليزية له بعد تولية القيادة.

وعاد كيروش على رأس منتخب إيران بعد إقالته من تدريب منتخب مصر ليقودهم إلى كأس العالم 2022 المقام في قطر.

وسائل الإعلام الإنجليزية تهكمت على عودة كيروش، أبرزهم صحيفة "ذا صن" التي كتبت في الصفحة الرئيسية "الشكر لله، تخطينا إيران".

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وقال كيروش لوسائل الإعلام الإيرانية: "أشعر تماما بالأشياء التي قيلت. الشكر لله على أننا ذاهبون لمواجهة إنجلترا".

وأضاف "نحن نحب اللعب ضد الفرق الكبيرة، إنجلترا من أفضل المنتخبات في أوروبا، ونحن من الأفضل في آسيا".

وأتم "لذلك ننتظر رؤية مباراة جيدة للغاية".

كيروش (69 عامًا) قاد إيران بين 2011 و2019 في فترته الذهبية مع المنتخبات، قبل أن يدرّب كولومبيا ومصر في السنوات التالية.

وتخوض إيران مباراة ودية أمام أوروجواي في النمسا يوم 23 سبتمبر الجاري، ثم تواجه السنغال يوم 27 سبتمبر في ودية أخرى ولكن على أرض سلوفاكيا.

وتتواجد إيران في المجموعة الثانية بكأس العالم 2022 رفقة إنجلترا وويلز والولايات المتحدة الأمريكية.

كارلوس كيروش إيران كأس العالم إنجلترا
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