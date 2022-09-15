صالح جمعة إلى الإسماعيلي

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 22:39

كتب : حامد وجدي أحمد الخولي

صالح جمعة - الإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي ضم صالح جمعة.

وبات جمعة ثامن صفقة صيفية للإسماعيلي بعد الثلاثي التونسي: حمدي النقاز، ونور الزمان الزموري، وفراس شواط، والإيفواري عبد القادر كوليبالي، والغاني ياو أنور، وباسم مرسي قادما من سيراميكا كليوباترا والسيد شبراوي قادما من الجونة.

وقبل دقائق من الإعلان الرسمي أعلن سمير الحاوي مدير أعمال صالح جمعة عبر FilGoal.com انتقال اللاعب لـ الإسماعيلي.

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وقال الحاوي لـ FilGoal.com: "صالح جمعة انضم للإسماعيلي لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع سيراميكا كليوباترا".

وأضاف "وقعنا على العقود في حضور يحيى الكومي رئيس النادي".

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وعلم FilGoal.com أن صالح جمعة جلس مع إدارة سيراميكا كليوباترا لتصحيح الأوضاع المالية في تعاقده.

وخُفضت مستحقات اللاعب المالية الموسم الماضي بسبب غيابه بسبب الإصابة.

ولم يتوصل الطرفين لاتفاق وطلب صالح جمعة فسخ التعاقد بالتراضي ووافقت إدارة سيراميكا.

وخاض صالح جمعة (29 عاما) 31 مباراة بقميص سيراميكا خلال موسمين سجل هدفا وصنع 5 في جميع المسابقات.

وبدأ صالح جمعة مسيرته في إنبي ثم انتقل لناسيونال ماديرا البرتغالي، ومن ثم إلى الأهلي ورحل في صيف 2020 صوب سيراميكا كليوباترا.

ولعب صالح جمعة 186 مباراة خلال مشواره سجل خلالهم 16 هدفا وصنع 31 هدفا فضلا عن اللعب بقميص منتخب مصر 14 مباراة دولية.

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