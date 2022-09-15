حوار – مصطفى ميسي: اللعب لـ الأهلي حلم عمري وهذا أفضل خماسي منه.. ولا أنسى هدف أفشة

"حققت حلم عمري" هكذا تحدث مصطفى سعد "ميسي" الوافد الجديد على صفوف الأهلي بعدما أتم رسميا انضمامه للنادي قادما من صفوف سيراميكا كليوباترا.

مصطفى سعد النادي : الأهلي الأهلي

وأعلن الأهلي اليوم الخميس ضمه لمصطفى ميسي بعقد يمتد لخمس سنوات.

وتحدث مصطفى ميسي لموقع الأهلي الرسمي قائلا: "المفاوضات بدأت باتصال هاتفي من أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي ليخبرني باهتمام النادي بضمي، وقتها لم أصدق نفسي وكدت أطير من الفرحة ووافقت على الفور".

وأردف "انتظرت بفارغ الصبر إتمام المفاوضات، حتى تتحقق فرصة الانضمام إلى الأهلي الذي يعد حلمًا لجميع اللاعبين من أجل النجاح وكتابة تاريخ كبير وجماهيرية مع النادي".

وواصل "لذلك لم أقارن بين الأهلي وبين أي نادٍ آخر، رغم تلقي نادي سيراميكا عددا كبيرا من العروض الخاصة بي".

وتابع "أعيش لحظات لا يمكن وصفها من السعادة بعدما حققت حلم عمري بارتداء قميص الأهلي الذي نشأت على عشقه، وقد بدأت ممارسة الكرة وتشجيعه خلال فترة توهج جيل النجوم أمثال محمد أبو تريكة ومحمد بركات وعماد متعب ووائل جمعة، وبقية النجوم من هذا الجيل الذي حقق الكثير من البطولات، وكان بمثابة قدوة لنا في هذه المرحلة".

وأضاف "الآن ارتديت قميص النادي الأهلي، وهي مسئولية كبيرة لتمثيل النادي الأكبر في الشرق الأوسط، وأصبحت مطالبا بأن أكون نموذجًا مشرفًا داخل الملعب وخارجه، وأن أجتهد وأبذل كل جهدي؛ من أجل تحقيق الإضافة التي تجعلني جديرا بهذه الفرصة التي حصلت عليها أخيرا بالتواجد داخل النادي".

وأوضح الوافد الجديد على صفوف الأهلي أنه يجيد اللعب في مراكز الجناح والمهاجم وصانع الألعاب، لكنه جاهز على التواجد في أي مكان يطلبه منه الجهاز الفني.

وأكمل "أعلم تماما أن ارتداء قميص نادي القرن مسئولية كبيرة، ويفرض العديد من الضغوط التي أعد نفسي جيدا للتعامل معها من خلال شخصية الأهلي الذي يعرف طريقه المعتاد للفوز بالبطولات وكتابة التاريخ متجاوزا كل الظروف".

وشدد مصطفى "تركيزي الآن منصب على كيفية الحصول على ثقة الجهاز الفني وتولي اسم كبير مثل مارسيل كولر مهمة تدريب الأهلي تجعلني مطالبا ببذل الكثير من الجهد لكي أحصل على ثقته".

وأكمل "وأنا واثق بأن الأجواء داخل الفريق تساعد أي لاعب على النجاح، ولا أشغل نفسي سوى بتنفيذ المهام التي يتم تكليفي بها، وأعلم جيدا أهمية التركيز والالتزام داخل الملعب وخارجه؛ لأحافظ على حظوظي في الفريق".

وعن الجيل الحالي من الأهلي قال: "أنا سعيد للغاية بانضمامي للفريق في وجود مجموعة من اللاعبين الذين يمثلون جيلا ذهبيا جديدا للأهلي، بعدما نجحوا في الفوز بدوري أبطال إفريقيا مرتين، بالإضافة إلى التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين، بخلاف العديد من البطولات والنجاحات التي تجعل الانضمام إليهم فرصة عظيمة، وتزيد من طموحاتي ودوافعي للاستفادة منهم والعمل معهم على تكرار هذه الإنجازات".

أما عن حلم التتويج بدوري أبطال إفريقيا فقال: "أعلم أن الأهلي دائما وأبدا يدخل كل موسم جديد بحثًا عن الفوز بكل المنافسات، وهو ما يجعل المسؤولية مضاعفة على الجميع، لذلك سوف أقاتل وأبذل كل جهدي لإثبات نفسي في هذه المرحلة للنجاح الذي يعد بوابة الانضمام إلى المنتخب الوطني، خاصة أن الموسم المقبل سيكون صعبا للغاية على الجميع، ولكن الأهلي قادر على تقديم موسم تاريخي جديد والتتويج بكل الألقاب".

وبسؤاله عن مزاملة شادي حسين مجددا في الأهلي بعد سيراميكا قال: "بالتأكيد وجوده سوف يساعدني على المزيد من الانسجام والتأقلم داخل الفريق، وهو لاعب مجتهد وتكلل مجهوده بتحقيق حلم حياته والكل يثق في إنه قادر على النجاح".

وأكمل "وعندما كنا نلعب في سيراميكا كليوباترا، كنا نحرص على مشاهدة مباريات الأهلي سويًا، ولا يمكن أن أنسى فرحتنا بهدف أفشة بالضربة القاضية في مباراة نهائي القرن، حيث احتفل شادي بطريقة جنون".

وبسؤاله عن لاعبه المفضل في الأهلي قال: "محمد بركات".

وعن تكوين خماسي من الأهلي عبر التاريخ اختار "محمد الشناوي ومحمد أبو تريكة، ومحمد بركات، وسيد معوض ووليد سليمان".

أما عن فوز الأهلي على الزمالك بخمسة أهداف لثلاثة في الدور الأول من الموسم الماضي قال: "من أكثر المباريات التي أستمتع بمشاهدتها".

وأردف مصطفى ميسي "لا يمكن أن أنسى في هذه المباراة تحديدا تمريرة «الرابونا» المميزة لعمرو السولية، وتألق ديانج، وشريف ومعلول، والعرض القوي للأهلي في المباراة بشكل عام، وعموما أنا أعشق كل مباريات وأهداف الأهلي، لكن يبقى هدف أبو تريكة في مرمى الصفاقسي التونسي في مكانة خاصة داخل قلبي وعقلي".

وأتم مصطفى حواره المطول موجها رسالة لجماهير الأهلي قائلا: "أشكركم على دعمكم وأتعهد ببذل أقصى ما لدي للفوز بكل البطولات".