مدرب الاتحاد لـ في الجول: فيتوريا وفيريرا من أسباب قدومي.. وهذا ما ينقص الفريق لتحقيق البطولات

تحدث زوران مانولوفيتش مدرب الاتحاد السكندري الجديد عن دوافع هذه التجربة، متعهدا بمحاولة المنافسة على الألقاب مع زعيم الثغر.

وقال زوران عن دوافع قبوله لتدريب الاتحاد في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الدوري المصري أحد أقوى الدوريات في إفريقيا وأكثرها تنافسية، ويضم العديد من الفرق الكبيرة، ويتم متابعته ومشاهدته في عدة دول أوروبية".

وعن لاعبي الفريق قال: "شاهدت العديد من مقاطع الفيديو ولكني بحاجة لمشاهدة اللاعبين عن قرب لأقيمهم بشكل أفضل. لدي انطباع جيد عن اللاعبين وهناك مشاورات مستمرة مع محمد مصيلحي رئيس النادي لدعم القائمة".

وأضاف "اليوم كان هناك اجتماع لمجلس الإدارة، وهو من ينظر في مسألة اللاعبين الراحلين".

وتابع "أملك القرار فيما يخص القوام الأساسي للفريق".

وواصل زوران "هناك 3 أو 4 مراكز بحاجة للتدعيم، وسنرى بشأنهم".

وأوضح المدرب الجديد "لم أر اللاعبين الأجانب أو الدوليين ولم يتدربوا معي حتى الآن، وسنرى بشأن الراحلين من الأجانب".

وعن مسألة إحضاره لثنائي أجنبي من اللاعبين معه منذ البداية قال زوران: "هذا الكلام غير صحيح".

أما فيما يخص عدم استقراره مع أي فريق لأكثر من موسمين أوضح "دربت الوداد المغربي لعامين وفزت بالدوري، ودربت شباب بلوزداد الجزائري وفزت معه بالدوري، وكذلك الحال مع الهلال السوداني. أطمئن جمهور الاتحاد فأنا أملك عقدا مدته عامين".

وعما ينقص الاتحاد السكندري للفوز ببطولة على غرار تلك الفرق قال: "استقدام لاعبين أكفاء أولا، ثم سنحاول في مباراة تلو الأخرى. الفوز ببطولة الدوري في الموسم الأول صعب للغاية ولكن سيكون هناك محاولة يشهد عليها الجميع".

واختتم "روي فيتوريا مدرب منتخب مصر وجوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك من العوامل التي شجعتني على المجيء إلى مصر".