الدوري الأوروبي - لاتسيو يسقط بخماسية.. وفينورد يكتسح بسداسية

خسر لاتسيو بخماسية مقابل هدف أمام ميدتيلاند في الجولة الثانية من دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

وسجل باولينيو وسوري كابا وإيفاندر وجوستاف إيزاكسن (هدفين) وإريك سفياتشينكو أهداف ميدتيلاند.

فيما سجل ميلينكوفيتش سافيتش هدف لاتسيو الوحيد بعد تمريرة من شيرو إيموبيلي. يستقبلها سافيتش ويسددها في الشباك.

ولمباراة أخرى لحساب منافسات نفس المجموعة، فاز فينورد بسداسية دون رد أمام شتورم جراتس في الجولة الثانية.

وسجل أليريزا جهانكبخاش ودافيد هانكو ودانيلو وسنتياجو خيمينيز وأسامة إدريسي أهداف فينورد.

وبهذه النتيجة لجميع مباريات اليوم تتساوى جميع فرق المجموعة في عدد النقاط بعد الخسارة في مباراة والفوز في أخرى.

ترتيب المجموعة السادسة:

فينورد: 3 نقاط.

ميدتيلاند: 3 نقاط.

لاتسيو: 3 نقاط.

شتورم جراتس: 3 نقاط.