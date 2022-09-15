مدرب طرابزون: لم أشك في تريزيجيه.. لقد انضم لفريق بطل

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 21:35

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور - ريد ستار

لم يشك عبد الله أفشي المدير الفني لطرابزون سبور في قدرات لاعبه محمود حسن "تريزيجيه" رغم عدم تسجيله سوى لهدف وحيدة فقط منذ بداية الموسم الجاري.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

وسجل تريزيجيه هدفا وصنع آخر في انتصار طرابزون على ريد ستار بلجراد اليوم الخميس في ثاني جولات الدوري الأوروبي.

وتحدث مدرب طرابزون سبور عقب المباراة قائلا: "تريزيجيه لاعب أثبت نفسه من قبل".

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وواصل "كنت أعرف أنه سيسجل الأهداف ذات يوم خاصة مع دعم الجمهور، هو لاعب خاص لنا".

وأردف "في بعض الأحيان تختلط المشاعر ونمر بفترات تغيير، لقد انضم تريزيجيه لفريق بطل".

وكان طرابزون توج بالدوري التركي الموسم الماضي لكنه فشل في التأهل لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة ضد كوبنهاجن الدنماركي.

وخاض تريزيجيه مع طرابزون 11 مباراة بما فيهم لقاء اليوم وسجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.

وإليكم ما قدمه تريزيجيه في هذه المباراة

الأهداف: 1

التمريرات الحاسمة: 1

اللمسات: 53

التمريرات الصحيحة: 34 من 38

دقة التمرير: 89%

التمريرات المفتاحية: 2

الكرات الطولية الصحيحة: 2 من 2

التسديدات على المرمى: 3 من 6

الصراعات الهوائية الناجحة: 1 من 1

الاعتراضات: 1

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