لافيينا يعلن عبر في الجول انتقال محمد عصام إلى سموحة
الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 21:31
كتب : رضا السنباطي
كشف وائل حبيب المدير الرياضي لنادي لافيينا لـ FilGoal.com عن انتقال مهاجم الفريق محمد عصام إلى نادي سموحة.
وقال حبيب في تصريحات خاصة: "وافق مجلس إدارة نادى لاڤيينا برئاسة محمود الاسيوطي على انتقال محمد عصام إلى نادي سموحة".
وأضاف "بعد المفاوضات التي جرت بين الناديين، عقد اللاعب سيمتد مع سموحة لـ 3 سنوات".
وأوضح "عصام يمتلك الكثير من الإمكانيات التي لفتت أنظار أندية الدوري الممتاز".
واختتم "يجيد عصام اللعب في مركز الهجوم والجناح".
وتعاقد سموحة مع طارق العشري المدرب السابق لطلائع الجيش، لتولي قيادة الفريق خلفا للمدرب السابق عبد الحميد بسيوني.
وأنهى سموحة الدوري في المركز السادس، فيما حقق العشري مع الطلائع إنجازا مميزا بالإنهاء في المركز الرابع.
نرشح لكم
خبر في الجول – ساعات تفصل دونجا وعمر جابر عن الزمالك.. وقيمة الصفقة خبر في الجول - مصطفى فتحي يقترب من بيراميدز التاسع.. سيراميكا يضم محمد ناصف من طلائع الجيش أحمد سيد غريب إلى الاتحاد خبر في الجول - كريم طارق وفتح الله يقتربان من طلائع الجيش الصفقات تتوالي.. سيراميكا يضم رجب نبيل من سموحة الصفقة السابعة.. المصري يضم محمد دبش السابع.. سيراميكا يضم أحمد هاني من طلائع الجيش