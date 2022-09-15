لافيينا يعلن عبر في الجول انتقال محمد عصام إلى سموحة

كشف وائل حبيب المدير الرياضي لنادي لافيينا لـ FilGoal.com عن انتقال مهاجم الفريق محمد عصام إلى نادي سموحة.

وقال حبيب في تصريحات خاصة: "وافق مجلس إدارة نادى لاڤيينا برئاسة محمود الاسيوطي على انتقال محمد عصام إلى نادي سموحة".

وأضاف "بعد المفاوضات التي جرت بين الناديين، عقد اللاعب سيمتد مع سموحة لـ 3 سنوات".

وأوضح "عصام يمتلك الكثير من الإمكانيات التي لفتت أنظار أندية الدوري الممتاز".

واختتم "يجيد عصام اللعب في مركز الهجوم والجناح".

وتعاقد سموحة مع طارق العشري المدرب السابق لطلائع الجيش، لتولي قيادة الفريق خلفا للمدرب السابق عبد الحميد بسيوني.

وأنهى سموحة الدوري في المركز السادس، فيما حقق العشري مع الطلائع إنجازا مميزا بالإنهاء في المركز الرابع.