تريزيجيه: لم أشعر بالضغط لغيابي عن التسجيل.. فأنا ألعب لمنتخب مصر وشاركت بالدوري الإنجليزي

لم يشعر محمود حسن "تريزيجيه" جناح طرابزون سبور بالضغط نتيجة غيابه عن تسجيل الأهداف في الفترة الأخيرة مع فريقه.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور طرابزون سبور

وسجل تريزيجيه هدفا وصنع آخر في انتصار طرابزون على ريد ستار بلجراد اليوم الخميس في ثاني جولات الدوري الأوروبي.

وتحدث تريزيجيه عقب المباراة قائلا: "لم أشعر بالضغط، أعرف أن الأهداف كانت ستأتي".

وواصل "هدفنا هو الفوز كفريق".

وشدد "الضغط لا يؤثر علي، فأنا ألعب لمنتخب مصر ولعبت في الدوري الإنجليزي من قبل".

وقبل لقاء اليوم لم يسجل تريزيجيه سوى هدفا وحيدا مع طرابزون.

وخاض تريزيجيه مع طرابزون 11 مباراة بما فيهم لقاء اليوم وسجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.

وإليكم ما قدمه تريزيجيه في هذه المباراة

الأهداف: 1

التمريرات الحاسمة: 1

اللمسات: 53

التمريرات الصحيحة: 34 من 38

دقة التمرير: 89%

التمريرات المفتاحية: 2

الكرات الطولية الصحيحة: 2 من 2

التسديدات على المرمى: 3 من 6

الصراعات الهوائية الناجحة: 1 من 1

الاعتراضات: 1