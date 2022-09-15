الدوري الأوروبي – مصطفى محمد يشارك في سقوط الـ 10 دقائق لـ نانت أمام كاراباج

شارك مصطفى محمد في سقوط نانت الفرنسي خارج أرضه أمام كاراباج الأذربيجاني في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ الدوري الأوروبي بنتيجة 3-0.

وتراجع ترتيب نانت إلى المركز الثالث برصيد 3 نقاط مستفيدا من فوزه في الجولة الأولى على أولمبياكوس اليوناني.

وتقدم بطل أذربيجان للوصافة برصيد 3 نقاط أيضا لكن متفوقا بفارق الأهداف عن بطل كأس فرنسا.

وفاز فرايبورج الألماني على أولمبياكوس اليوناني خارج القواعد بنتيجة 3-0 أيضا ليتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة في المجموعة السابعة.

وصف المباراة

بدأ نانت بتهديد مرمى أصحاب الأرض في الدقيقة 14 بتسديدة صاروخية من موزيس سيمون لاعب فريق نانت من على حدود منطقة الــ 6 ياردات جهة اليسار أبعدها الحارس شهر الدين محمدألييف بشكل رائع من أعلى يمين مرماه.

وظلت خطورة نانت قائمة بـ كرة عرضية من موزيس سيمون لاعب فريق نانت من جهة اليسار قابلها مصطفى محمد برأسية ضعيفة من داخل منطقة الجزاء وصلت سهلة للحارس شهر الدين محمدألييف في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 28 أهدر لودوفيتش من على حدود منطقة الــ 6 ياردات أبعدها الحارس شهر الدين محمدألييف عن مرماه.

وقبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول أهدر كوابينا أوسو لاعب فريق كاراباج مر يمين منطقة الجزاء ثم سدد كرة ساقطة أبعدها الحارس ألبان لافونت عن مرماه بشكل رائع.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

سقوط في 10 دقائق

في الشوط الثاني هيمن أصحاب وحولوا فرصهم لأهداف، الأولى عن طريق كوابينا أوسو الذي سدد من داخل منطقة الجزاء بعدما انفرد بالحارس لتمر الكرة من بين أقدام الأخير لتسكن الشباك معلنة الهدف الأول في اللقاء بعد مرور ساعة على البداية.

بعد 5 دقائق سجل عبد الله زبير الهدف الثاني لكاراباج.

وفي الدقيقة 70 سجل يانكوفيتش الهدف الثالث بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس.

حاول لاعبو نانت العودة في اللقاء لكن كتيبة أنطوان كومبواريه استسلمت وخرج مصطفى في الدقيقة 84 وعوضه أبياه، لتنتهي المباراة بخسارة نانت الأوروبية الأولى هذا الموسم.