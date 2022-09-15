الهدف الأوروبي الأول.. ماذا قدم تريزيجيه أمام ريد ستار

بمشاركة فعالة للغاية من محمود حسن تريزيجيه، تغلب طرابزون سبور التركي على ضيفه النجم الأحمر الصربي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في الدوري الأوروبي.

شهدت المباراة مشاركة الجناح محمود حسن تريزيجيه في صفوف طرابزون سبور منذ بداية المباراة إلى نهايتها.

وصنع تريزيجيه الهدف الأول في الدقيقة 16 بعرضية رائعة أنهاها ماريك هامشيك نجم نابولي السابق بالرأس في المرمى.

فيما سجل الجناح المصري ثاني الأهداف في الدقيقة 68 بعد تمريرة من أناستازيوس باكاسيتوس وتسديدة قوية بوجه القدم.

هذا الهدف هو الأول في مسيرة تريزيجيه بالمسابقات القارية الأوروبية.

وإليكم ما قدمه تريزيجيه في هذه المباراة

الأهداف: 1

التمريرات الحاسمة: 1

اللمسات: 53

التمريرات الصحيحة: 34 من 38

دقة التمرير: 89%

التمريرات المفتاحية: 2

الكرات الطولية الصحيحة: 2 من 2

التسديدات على المرمى: 3 من 6

الصراعات الهوائية الناجحة: 1 من 1

الاعتراضات: 1