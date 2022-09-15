"صديقي ومنافسي".. رافاييل نادال يودع روجر فيدرير

أرسل رافاييل نادال رسالة وداعية إلى روجر فيدرير بعد إعلانه اعتزاله منافسات كرة المضرب.

وذكر فيدرير في بيانٍ مطول عبر حساباته الشخصية أن كأس ليفر المقرر إقامتها الأسبوع المقبل، ستكون آخر ظهور احترافي له.

وقال نادال في رسالته الوداعية:

"عزيزي روجر، صديقي ومنافسي..

كنت أتمنى ألا يأتي هذا اليوم أبدًا. إنه يوم حزين بالنسبة لي شخصيًا وللرياضة بشكل عام في جميع أنحاء العالم.

لقد كان من دواعي سروري ولكن أيضًا شرف وامتياز مشاركة كل هذه السنوات معك، وعيش الكثير من اللحظات الرائعة معك داخل وخارج الملعب.

سيكون لدينا المزيد من اللحظات لمشاركتها معًا في المستقبل، ولا يزال هناك الكثير من الأشياء التي يجب القيام بها معًا، ونحن نعلم ذلك.

لكن في الوقت الحالي، أتمنى لك حقًا كل السعادة مع زوجتك، ميركا، وأطفالك، وعائلتك. استمتع بما ينتظرك، أراك في لندن في كأس ليفر".

We will have many more moments to share together in the future, there are still lots of things to do together, we know that. For now, I truly wish you all the happiness with your wife, Mirka, your kids, your family and enjoy what’s ahead of you. I’ll see you in London @LaverCup — Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 15, 2022

هل تعرف كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي؟ لسنوات عديدة تناوب فيدرير ونادال على عرش عالم التنس بين المركزين الأول والثاني.

وتواجه نادال وفيدرير في 40 مباراة، فاز نادال في 24 مباراة فيما فيدرير في الـ16 الآخرى.

فيدرير (41 عامًا) توج خلال مسيرته بـ 20 لقبًا في بطولات جراند سلام الأربع الكبرى.

وجاءت ألقاب فيدرير في جراند سلام كالآتي:

ويمبلدون 2003 أستراليا 2004 ويمبلدون 2004 أمريكا 2004 ويمبلدون 2005 أمريكا 2005 أستراليا 2006 ويمبدلون 2006 أمريكا 2006 أستراليا 2007 ويمبدلون 2007 أمريكا 2007 أمريكا 2008 رولان جاروس 2009 ويمبدلون 2009 أستراليا 2010 ويمبدلون 2012 أستراليا 2017 ويمبدلون 2017 أستراليا 2018

وفاز فيدرير في 1251 مباراة خلال مسيرته، فيما خسر 275، بنسبة نجاح 82%.

وتوج فيدرير إجمالا بـ 103 لقبًا، آخرها ميامي في 2019.