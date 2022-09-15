"صديقي ومنافسي".. رافاييل نادال يودع روجر فيدرير

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 20:54

كتب : FilGoal

نادال وفيدرير - تنس

أرسل رافاييل نادال رسالة وداعية إلى روجر فيدرير بعد إعلانه اعتزاله منافسات كرة المضرب.

وذكر فيدرير في بيانٍ مطول عبر حساباته الشخصية أن كأس ليفر المقرر إقامتها الأسبوع المقبل، ستكون آخر ظهور احترافي له.

وقال نادال في رسالته الوداعية:

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"عزيزي روجر، صديقي ومنافسي..

كنت أتمنى ألا يأتي هذا اليوم أبدًا. إنه يوم حزين بالنسبة لي شخصيًا وللرياضة بشكل عام في جميع أنحاء العالم.

لقد كان من دواعي سروري ولكن أيضًا شرف وامتياز مشاركة كل هذه السنوات معك، وعيش الكثير من اللحظات الرائعة معك داخل وخارج الملعب.

سيكون لدينا المزيد من اللحظات لمشاركتها معًا في المستقبل، ولا يزال هناك الكثير من الأشياء التي يجب القيام بها معًا، ونحن نعلم ذلك.

لكن في الوقت الحالي، أتمنى لك حقًا كل السعادة مع زوجتك، ميركا، وأطفالك، وعائلتك. استمتع بما ينتظرك، أراك في لندن في كأس ليفر".

هل تعرف كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي؟ لسنوات عديدة تناوب فيدرير ونادال على عرش عالم التنس بين المركزين الأول والثاني.

وتواجه نادال وفيدرير في 40 مباراة، فاز نادال في 24 مباراة فيما فيدرير في الـ16 الآخرى.

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فيدرير (41 عامًا) توج خلال مسيرته بـ 20 لقبًا في بطولات جراند سلام الأربع الكبرى.

وجاءت ألقاب فيدرير في جراند سلام كالآتي:

  1. ويمبلدون 2003
  2. أستراليا 2004
  3. ويمبلدون 2004
  4. أمريكا 2004
  5. ويمبلدون 2005
  6. أمريكا 2005
  7. أستراليا 2006
  8. ويمبدلون 2006
  9. أمريكا 2006
  10. أستراليا 2007
  11. ويمبدلون 2007
  12. أمريكا 2007
  13. أمريكا 2008
  14. رولان جاروس 2009
  15. ويمبدلون 2009
  16. أستراليا 2010
  17. ويمبدلون 2012
  18. أستراليا 2017
  19. ويمبدلون 2017
  20. أستراليا 2018

وفاز فيدرير في 1251 مباراة خلال مسيرته، فيما خسر 275، بنسبة نجاح 82%.

وتوج فيدرير إجمالا بـ 103 لقبًا، آخرها ميامي في 2019.

تنس نادال روجر فيدرير
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