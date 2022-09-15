الدوري الأوروبي - رونالدو ينهي العجاف التهديفي.. يونايتد ينتصر على شيريف

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 20:47

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - شيريف ومانشستر يونايتد

أنهى كريستيانو رونالدو العجاف الذي لازمه منذ بداية الموسم الجاري وسجل هدفه الأول في شباك شيريف تيراسبول.

وفاز يونايتد اليوم الخميس على مضيفه شيريف تيراسبول بهدفين دون رد في مولدوفا في ثاني جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

افتتح جادون سانشو أهداف المباراة في الدقيقة 17.

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وأضاف رونالدو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 39.

وفي الوقت ذاته فاز ريال سوسيداد على أومونيا القبرصي بهدفين لهدف في ملعب أنويتا في إسبانيا.

افتتخ أندير جويفارا أهداف المباراة في الدقيقة 30 للفريق الإسباي.

وأدرك برونو فيليبي التعادل في الدقيقة 72 للضيوف.

لكن ألكسندر سورلوث الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 80.

بتلك النتيجة يتصدر سوسيداد المجموعة بست نقاط يليه يونايتد بثلاث نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن شيريف.

فيما يأتي أومونيا رابعا بدون أي نقطة.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ وفي الدقيقة 17 أرسل كريستيان إريكسن تمريرة لسانشو الذي راوغ مدافع شيريف وسدد بيسراه في الشباك معلنا عن الهدف الأول ليونايتد.

وكاد أتيموين لاعب شيريف يدرك التعادل بعد ست دقائق لكن تسديدته القوية مرت بجوار مرمى يونايتد بقليل.

ورد سانشو بتسديدة قوية لكن مدافع شيريف تصدى له.

وحصل يونايتد على ركلة جزاء بعد عرقلة ديوجو دالوت وحولها رونالدو بنجاح في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني ليونايتد.

وكاد برونو فيرنانديز يسجل هدفا ثالثا لكن تسديدته تصدى لها حارس أصحاب الأرض.

هدأت المباراة كثيرا بعد ذلك ولم يكن فيها فرص خطيرة إلى أن انتهت بانتصار يونايتد بهدفين دون رد.

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