الدوري الأوروبي - تريزيجيه يسجل ويصنع.. طرابزون يجتاز النجم الأحمر ويحقق فوزه الأول

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 20:41

كتب : FilGoal

تريزيجيه

تغلب طرابزون سبور التركي على ضيفه النجم الأحمر الصربي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في الدوري الأوروبي.

شهدت المباراة مشاركة الجناح محمود حسن تريزيجيه في صفوف طرابزون سبور منذ بداية المباراة إلى نهايتها.

حاول تريزيجيه مبكرا في الدقيقة 15 برأسية تصدى لها الحارس ميلان بورخان.

أخبار متعلقة
تشكيل الدوري الأوروبي – مصطفى محمد وتريزيجيه أساسيان مع نانت وطرابزون جيمس رودريجيز إلى أولمبياكوس معزوفة فيدرير الأخيرة.. لن تبكي وحدك الليلة مؤتمر ديشامب: عن ضم جريزمان ورد قاطع على موقف بوجبا

وفي الدقيقة 16 صنع تريزيجيه الهدف الأول بعرضية رائعة أنهاها ماريك هامشيك نجم نابولي السابق بالرأس في المرمى.

وفي الدقيقة 61 حل عبد القادر عمر وإنيس باردي بدلا من ماكسيميليانو جوميز وماريك هامشيك في صفوف طرابزون.

ونال طرابزون دفعة أحكمت قبضته على المباراة، بطرد كينجس كانجوا لاعب ريد ستار عقب الإنذار الثاني في الدقيقة 63.

وبالفعل، سجل تريزيجيه الهدف الثاني في الدقيقة 68 بعد تمريرة من أناستازيوس باكاسيتوس، ليسدد بوجه القدم في أقصى الزاوية.

وحل فيتور هوجو بدلا من ينس لارسن في صفوف طرابزون في الدقيقة 69، ثم أتى المغربي منتصر لهتيمي بدلا من دجانيني في الدقيقة 80، وتلاه البديل عبد القادر عمر الذي خرج اضطراريا، ليحل أوموت بوزوك بدلا منه.

وفي الدقيقة 89 تمكن ريد ستار من تقليص الفارق بهدف فيليكو نيكوليتش، بعد تمريرة أرضية من إبراهيم مصطفى.

بذلك ينال طرابزون أول 3 نقاط في المجموعة الثامنة للدوري الأوروبي، بعد خسارته الأولى أمام فيرنفاروتشي المجري متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة، والذي فاز على موناكو في الجولة ذاتها بهدف دون رد، فيما يقبع النجم الأحمر في ذيل المجموعة بلا نقاط.

محمود حسن تريزيجيه تريزيجيه طرابزون سبور الدوري الأوروبي ريد ستار
نرشح لكم
مدرب طرابزون: لم أشك في تريزيجيه.. لقد انضم لفريق بطل تريزيجيه: لم أشعر بالضغط لغيابي عن التسجيل.. فأنا ألعب لمنتخب مصر وشاركت بالدوري الإنجليزي الدوري الأوروبي – مصطفى محمد يشارك في سقوط الـ 10 دقائق لـ نانت أمام كاراباج الهدف الأوروبي الأول.. ماذا قدم تريزيجيه أمام ريد ستار تشكيل اتحاد جدة - حجازي القائد وطارق حامد أساسيان.. والبحار على الدكة أمام الخليج تشكيل الدوري الأوروبي – مصطفى محمد وتريزيجيه أساسيان مع نانت وطرابزون هذا لا يحدث كل يوم.. بلال مظهر عبد الرحمن يسجل 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا للشباب موعد مباريات الخميس 15 سبتمبر 2022.. تريزيجيه ومصطفى محمد في الدوري الأوروبي
أخر الأخبار
إنبي يعلن عبر في الجول ضم ثنائي مصر للمقاصة 12 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم قيد كهربا في القائمة الإفريقية 15 دقيقة | الكرة المصرية
كيروش يرد على سخرية إعلام إنجلترا: الشكر لله سنتقابل في كأس العالم 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمير مرتضى منصور يكشف موعد الإعلان عن صفقات الزمالك 18 دقيقة | الكرة المصرية
صالح جمعة إلى الإسماعيلي 26 دقيقة | ميركاتو
قائمة الأهلي الإفريقية - تواجد الرباعي الجديد.. وغياب صلاح محسن وكهربا وعمار حمدي 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
بمشاركة طارق حامد وحجازي.. اتحاد جدة يفوز بثنائية أمام الخليج 48 دقيقة | الوطن العربي
حوار – مصطفى ميسي: اللعب لـ الأهلي حلم عمري وهذا أفضل خماسي منه.. ولا أنسى هدف أفشة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 3 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 4 مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة