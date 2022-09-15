التاسع.. سيراميكا يضم محمد ناصف من طلائع الجيش

واصل سيراميكا كليوباترا يومه المثير في سوق الانتقالات وأعلن عن ضمه رسميا للظهير الأيسر محمد ناصف قادما من طلائع الجيش.

وأشار بيان سيراميكا إلى أن محمد ناصف وقع على عقد يربطه بالنادي لثلاث سنوات مقبلة.

وخلال اليوم الخميس فقط أعلن سيراميكا ضمه لثلاثة لاعبين وهم أحمد هاني من طلائع الجيش ورجب نبيل من سموحة قبل انضمام ناصف.

وبدأ اللاعب صاحب الـ33 عاما مسيرته في شباب الأهلي وانتقل إلى إنبي ثم الزمالك في عام 2016.

ومنه انتقل إلى طلائع الجيش في 2017 ثم أعير للاتحاد السكندري وعاد للفريق العسكري في 2019.

ومع طلائع الجيش خاض ناصف 133 84 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع 13.

وخاض ناصف مع كل الأندية التي مثلها على مستوى الفريق الأول 259 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع 23.

وأصبح ناصف تاسع صفقات سيراميكا خلال الصيف الجاري بعد كل من من عمرو قلاوة وأحمد ياسر ريان وجون إيبوكا ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" ومحمد شكري وأحمد رمضان "بيكهام" وأحمد هاني ورجب نبيل.