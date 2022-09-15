أحمد سيد غريب إلى الاتحاد

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 20:33

كتب : هاني العوضي

هدف أحمد سيد غريب مع الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

أعلن نادي الاتحاد ضم أحمد سيد غريب قادما لمدة موسمين من الأهلي.

و رحب الصربى زوران المدير الفني بانضمام "غريب" لصفوف نادى الاتحاد مُشيدا بقدرات اللاعب.

وأشار المدير الفني إلى أنه سيسعى لخلق توليفة مميزة في الموسم القادم تجمع عناصر الشباب مع أصحاب الخبرات بالفريق تسهم فى تحقيق نتائج طيبة خلال الموسم الجديد بما يليق بالمكانة الكبيرة لزعيم الثغر.

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المهاجم البالغ 20 عاما خاض الموسم الماضي 7 مباريات وسجل 3 أهداف في الدوري وكأس مصر.

كما استهل مشواره مع الأهلي بالمشاركة في كأس الرابطة وسجل هدفا ضد الإسماعيلي.

ودعم الاتحاد السكندري صفوفه استعدادا للموسم الجديد بضم ناصر ناصر من الجونة والمهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز السابق وأحمد عيد من الأولمبي.

ويتولى زوران مانولوفيتش قيادة الاتحاد السكندري خلفا لمحمد عمر.

من هو أحمد سيد غريب؟

نجل سيد غريب لاعب الأهلي السابق والذي يعمل مدربا في قطاع الناشئين بالنادي.

صعد غريب للتدرب مع الفريق الأول للأهلي بقرار من المدرب بيتسو موسيماني في مرات سابقة.

كما أنه الناشئ الوحيد الذي تم ضمه للقائمة الإفريقية في أغسطس 2021 ضمن 33 لاعبا.

هداف شباب القلعة الحمراء يجيد اللعب في مركز المهاجم، وكذلك الجناحين.

أحمد سيد غريب الأهلي الاتحاد
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