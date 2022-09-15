الأهلي يطالب صندوق "تحيا مصر" بكشف الحقائق

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 20:10

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

أرسل الأهلي خطابا إلى صندوق "تحيا مصر" طالبه خلاله بكشف الحقائق للرأي العام للرد على الشائعات المنتشرة.

وأشار الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس إلى أنه وفقا لبروتوكول التعاون الموقع سابقا بينه وبين صندوق "تحيا مصر" فإنه تم حصر كافة التبرعات في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع وأكدت سلامة موقف النادي القانوني ومجلس إدارته.

وجاء بيان الأهلي كالتالي:

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الأهلي يخاطب صندوق «تحيا مصر» رسميًّا.. ويطالبه بكشف الحقائق والرد على الشائعات الكاذبة

أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى صندوق «تحيا مصر» يطلب فيه كشف الحقيقة للرأي العام، والرد على الشائعات والافتراءات الكاذبة التي تتردد في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكيد على أن صندوق «تحيا مصر» والذي يقوم بدور تنموي كبير في البلاد تسلم كافة التبرعات المالية والعينية (الساعات) وفقًا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين النادي الأهلي وصندوق «تحيا مصر» يوم الأربعاء الموافق 10-3-2021.

وجاء في الخطاب أن التبرعات التي تم تسليمها بموجب محضر رسمي ووقع عليه الطرفان (النادي الأهلي - صندوق تحيا مصر) وتسلم كل طرف نسخة منه، قامت بحصرها الجهات الرقابية في الدولة، ووردت بالتفصيل في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التي تم انتدابها من نيابة الأموال العامة، وانتهت إلى سلامة الموقف القانوني للنادي الأهلي ومجلس إدارته، واستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام، وتم حفظ الدعوى القضائية في هذا الشأن والمقيدة برقم 10 لسنة 2020.

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