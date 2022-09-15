الصفقات تتوالي.. سيراميكا يضم رجب نبيل من سموحة

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 19:57

كتب : بسام أبو بكر

رجب نبيل - سيراميكا كليوباترا

أتم سيراميكا كليوباترا صفقته الثامنة خلال الانتقالات الصيفية الجارية بضمه لرجب نبيل قادما من سموحة.

رجب نبيل

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا
سموحة

وانضم رجب نبيل إلى سيراميكا بعقد يمتد لموسمين.

وبدأ اللاعب صاحب الـ28 عاما مسيرته مع وادي دجلة ثم انضم لمصر للمقاصة في 2017.

أخبار متعلقة
الصفقة السابعة.. المصري يضم محمد دبش مران الأهلي - أفشة يقترب من العودة.. واستمرار تأهيل شريف خبر في الجول - موتسيبي يرفض مقترح مد القيد في كاف.. والموعد النهائي

وفي عام 2018 انتقل رجب نبيل إلى سموحة حيث خاض مع الفريق السكندري 115 مباراة.

وسجل رجب نبيل مع سموحة سبعة أهداف وصنع اثنين.

وجاء الإعلان عن ضم رجب نبيل رسميا بعد دقائق من إعلان سيراميكا انتقال أحمد هاني من طلائع الجيش.

وأصبح رجب نبيل ثامن صفقات سيراميكا خلال الصيف الجاري بعد كل من من عمرو قلاوة وأحمد ياسر ريان وجون إيبوكا ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" ومحمد شكري وأحمد رمضان "بيكهام" وأحمد هاني.

رجب نبيل سموحة سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
نرشح لكم
مدرب الاتحاد لـ في الجول: فيتوريا وفيريرا من أسباب قدومي.. وهذا ما ينقص الفريق لتحقيق البطولات لافيينا يعلن عبر في الجول انتقال محمد عصام إلى سموحة خبر في الجول – ساعات تفصل دونجا وعمر جابر عن الزمالك.. وقيمة الصفقة خبر في الجول - مصطفى فتحي يقترب من بيراميدز التاسع.. سيراميكا يضم محمد ناصف من طلائع الجيش أحمد سيد غريب إلى الاتحاد الأهلي يطالب صندوق "تحيا مصر" بكشف الحقائق خبر في الجول - كريم طارق وفتح الله يقتربان من طلائع الجيش
أخر الأخبار
مدرب الاتحاد لـ في الجول: فيتوريا وفيريرا من أسباب قدومي.. وهذا ما ينقص الفريق لتحقيق البطولات 3 دقيقة | الكرة المصرية
الدوري الأوروبي - لاتسيو يسقط بخماسية.. وفينورد يكتسح بسداسية 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب طرابزون: لم أشك في تريزيجيه.. لقد انضم لفريق بطل 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
لافيينا يعلن عبر في الجول انتقال محمد عصام إلى سموحة 22 دقيقة | ميركاتو
تريزيجيه: لم أشعر بالضغط لغيابي عن التسجيل.. فأنا ألعب لمنتخب مصر وشاركت بالدوري الإنجليزي 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي – مصطفى محمد يشارك في سقوط الـ 10 دقائق لـ نانت أمام كاراباج 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – ساعات تفصل دونجا وعمر جابر عن الزمالك.. وقيمة الصفقة 54 دقيقة | ميركاتو
الهدف الأوروبي الأول.. ماذا قدم تريزيجيه أمام ريد ستار 56 دقيقة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 3 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 4 مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة