الصفقات تتوالي.. سيراميكا يضم رجب نبيل من سموحة

أتم سيراميكا كليوباترا صفقته الثامنة خلال الانتقالات الصيفية الجارية بضمه لرجب نبيل قادما من سموحة.

وانضم رجب نبيل إلى سيراميكا بعقد يمتد لموسمين.

وبدأ اللاعب صاحب الـ28 عاما مسيرته مع وادي دجلة ثم انضم لمصر للمقاصة في 2017.

وفي عام 2018 انتقل رجب نبيل إلى سموحة حيث خاض مع الفريق السكندري 115 مباراة.

وسجل رجب نبيل مع سموحة سبعة أهداف وصنع اثنين.

وجاء الإعلان عن ضم رجب نبيل رسميا بعد دقائق من إعلان سيراميكا انتقال أحمد هاني من طلائع الجيش.

وأصبح رجب نبيل ثامن صفقات سيراميكا خلال الصيف الجاري بعد كل من من عمرو قلاوة وأحمد ياسر ريان وجون إيبوكا ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" ومحمد شكري وأحمد رمضان "بيكهام" وأحمد هاني.