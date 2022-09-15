انتهت الدوري السعودي - الاتحاد (2)-(0) الخليج

يشارك الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد مع اتحاد جدة أساسيا أمام الخليج.

يستضيف اتحاد جدة نظيره الخليج في الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية لأحداث المباراة.

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نهاية المباراة

د. 90+1 فرصة هدف محقق من جانب إيجور كورنادو بعد وصوله الكرة على المرمى الفارغ لكن يضيعها بطريقة غريبة.

د. 75 هدف تسلل. الهدف يلغي الهدف الثالث لـ اتحاد جدة بعد وقوف عبد الرحمن العبود متسللا.

د. 69 جووول ثاني. حمد لله يضاعف النتيجة لاتحاد جدة بعد فاول استغلها ورواغ المدافعين وسدد في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د. 45 حارس مرمى الخليج يواصل التعملق ويتصدى لتسديدة قوية من جانب حمد لله.

د. 39 الاتحاد يواصل الضغط. محاولة من جانب هيلدر كوستا لكن تمر بجانب القائم.

د. 12 فرصة خطيرة. محاولة من إيجور كورنادو بعد عرضية من هيلدر كوستا لكن يتصدى لها الحارس ثم يشتتها دفاع الخليج.

د. 4 جوووول أوول. عبد الرزاق حمد لله يفتتح التسجيل لاتحاد جدة.

بداية المباراة