تشكيل اتحاد جدة - حجازي القائد وطارق حامد أساسيان.. والبحار على الدكة أمام الخليج
الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 19:18
كتب : FilGoal
يتواجد الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد في تشكيل اتحاد جدة الأساسي في الجولة الرابعة من الدوري السعودي أمام الخليج.
طارق حامد
النادي : الاتحاد
وسيرتدي أحمد حجازي شارة قيادة النمور للمباراة الثالثة هذا الموسم.
ويتواجد نور الدين البحار لاعب منتخب مصر للشباب على مقاعد البدلاء في لقاء اليوم.
ويحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 7 نقاط من 3 مباريات بفارق 5 نقاط عن الشباب المتصدر بالعلامة الكاملة من 4 مباريات.
وجاء تشكيل النمور:
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي
الدفاع: أحمد حجازي – أحمد بامسعود – عمر هوساوي – حمدان الشمراني
الوسط: طارق حامد – إيجور كورنادو – عبد الرحمن العبود
الهجوم: هيلدر كوستا – عبد الرازق حمد الله - رومارينيو
وللمباراة الرابعة على التوالي يتواجد حجازي وطارق حامد ضمن كتيبة النمور بشكل أساسي في الدوري السعودي.
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