تشكيل اتحاد جدة - حجازي القائد وطارق حامد أساسيان.. والبحار على الدكة أمام الخليج

يتواجد الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد في تشكيل اتحاد جدة الأساسي في الجولة الرابعة من الدوري السعودي أمام الخليج.

وسيرتدي أحمد حجازي شارة قيادة النمور للمباراة الثالثة هذا الموسم.

ويتواجد نور الدين البحار لاعب منتخب مصر للشباب على مقاعد البدلاء في لقاء اليوم.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 7 نقاط من 3 مباريات بفارق 5 نقاط عن الشباب المتصدر بالعلامة الكاملة من 4 مباريات.

وجاء تشكيل النمور:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: أحمد حجازي – أحمد بامسعود – عمر هوساوي – حمدان الشمراني

الوسط: طارق حامد – إيجور كورنادو – عبد الرحمن العبود

الهجوم: هيلدر كوستا – عبد الرازق حمد الله - رومارينيو

وللمباراة الرابعة على التوالي يتواجد حجازي وطارق حامد ضمن كتيبة النمور بشكل أساسي في الدوري السعودي.