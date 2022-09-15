الصفقة السابعة.. المصري يضم محمد دبش

أعلن النادي المصري تعاقده مع محمد دبش مدافع البنك الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية.

وكشف النادي عبر موقعه الرسمي مدة تعاقده مع اللاعب بعقد يمتد لمدة موسمين.

ويعد دبش هو الصفقة السابعة للمصري تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني الجديد.

وتعاقد المصري هذا الصيف مع عمرو السعداوي من الجونة، وعبد الرحيم دغموم قادما من وفاق سطيف الجزائري، والمدافع الجزائري عماد الدين بوبكر قادما من الوداد.

كما أتم المصري تعاقده مع مروان حمدي قادما من الزمالك وأنتوني أكبوتو قادما من قطر القطري وحسين السيد من بيراميدز.

دبش (30 عاما) شارك مع البنك الأهلي في 47 مباراة في مختلف البطولات، ونجح خلالهم في تسجيل هدفين.

وأنهى دبش موسمه مع البنك الأهلي في المركز السابع في ترتيب الدوري المصري.