مران الأهلي - أفشة يقترب من العودة.. واستمرار تأهيل شريف
الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 19:07
كتب : حسام نور الدين
شارك محمد شريف ومحمد مجدي أفشة ثنائي فريق الأهلي في التدريبات البدنية وفقا للبرنامج التأهيلي الذي يخوضه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، تمهيدا لإشراكهما في في التدريبات الجماعية.
ويخضع أفشة لبرنامج تأهيلي بعد إجرائه عملية "فتق في جدار البطن"، وبات اللاعب قريبا من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق بعد الاطمئنان على حالته طبيا.
وينفذ محمد شريف برنامجا تأهيليا، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة، وشهدت الفترة الأخيرة تحسن حالة اللاعب بشكل كبير.
وبدأ شريف وأفشة تنفيذ مرحلة جديدة في البرنامج الخاص بهما من خلال مشاركتهما اليوم في التدريبات البدنية مع الفريق، مع تنفيذ بعض الفقرات المنفردة تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي.
يذكر أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق، قرر تأجيل معسكر الفريق الذي كان مقررا إقامته خارج البلاد إلى موعد لاحق، كما قرر تطبيق نظام اليوم الكامل في التدريب ابتداء من يوم الأحد المقبل، استعدادا للموسم الجديد.
وواصل الفريق تدريباته على ملعب التتش استعدادا للموسم الجديد، حيث عقد كولر محاضرة مع اللاعبين أعقبتها فقرة الإحماء ثم تدريبات الكرة.
وحرص كولر على متابعة تدريبات الحراس علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، والتي خاضها الثلاثي تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.
وخاض الأهلي مرانه اليوم فترة واحدة مسائية، فيما يؤدي تدريباته غدا -الجمعة- على فترتين: صباحية ومسائية، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي حدده كولر.
وأجرى لاعبو الفريق فحوصات طبية شاملة اليوم داخل مقر النادي بالجزيرة، تحت إشراف الجهاز الطبي، اشتملت على إجراء الأشعة والتحاليل، وذلك ضمن الخطوات التي يتم اتباعها في الملف الطبي للتحضير للموسم الجديد.
ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت يوم 21 سبتمبر الجاري.
ويستعد الأهلي للموسم الجديد الذي يبدأ في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الفائز من الاتحاد المنستيري التونسي والجيش الرواندي.