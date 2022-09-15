مران الأهلي - أفشة يقترب من العودة.. واستمرار تأهيل شريف

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 19:07

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

شارك محمد شريف ومحمد مجدي أفشة ثنائي فريق الأهلي في ‏التدريبات البدنية وفقا للبرنامج التأهيلي الذي يخوضه تحت إشراف الجهاز الطبي ‏بالنادي، تمهيدا لإشراكهما في في التدريبات الجماعية.‏

ويخضع أفشة لبرنامج تأهيلي بعد إجرائه عملية "فتق في جدار البطن"، وبات اللاعب قريبا من العودة للمشاركة في التدريبات ‏الجماعية مع الفريق بعد الاطمئنان على حالته طبيا.‏

وينفذ محمد شريف برنامجا تأهيليا، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة، وشهدت ‏الفترة الأخيرة تحسن حالة اللاعب بشكل كبير.‏

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وبدأ شريف وأفشة تنفيذ مرحلة جديدة في البرنامج الخاص بهما من خلال مشاركتهما اليوم ‏في التدريبات البدنية مع الفريق، مع تنفيذ بعض الفقرات المنفردة تحت إشراف الجهاز الطبي ‏بالأهلي.‏

يذكر أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق، قرر تأجيل معسكر الفريق الذي كان مقررا ‏إقامته ‏خارج البلاد إلى موعد لاحق، كما قرر تطبيق نظام اليوم الكامل في التدريب ابتداء من ‏يوم ‏الأحد المقبل، استعدادا للموسم الجديد.‏

وواصل الفريق تدريباته على ملعب التتش استعدادا ‏للموسم الجديد، حيث عقد كولر محاضرة مع ‏اللاعبين أعقبتها فقرة الإحماء ثم تدريبات الكرة.‏

وحرص كولر على متابعة تدريبات الحراس علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ‏والتي خاضها الثلاثي تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.‏

وخاض الأهلي مرانه اليوم فترة واحدة مسائية، فيما يؤدي تدريباته غدا -الجمعة- على فترتين: صباحية ومسائية، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي حدده كولر.

وأجرى لاعبو الفريق فحوصات طبية شاملة اليوم داخل مقر النادي بالجزيرة، تحت إشراف ‏الجهاز ‏الطبي، اشتملت على إجراء الأشعة والتحاليل، وذلك ‏ضمن الخطوات التي يتم ‏اتباعها في الملف الطبي للتحضير للموسم الجديد.‏

ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت يوم 21 ‏سبتمبر الجاري.‏

ويستعد الأهلي للموسم الجديد الذي يبدأ في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة ‏الفائز من الاتحاد المنستيري التونسي والجيش ‏الرواندي.‏

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