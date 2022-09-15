الدرجة الثانية - السكة الحديد يرسل قائمته الأولية للموسم الجديد

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 18:57

كتب : رضا السنباطي

فريق السكة الحديد

أرسل نادي السكة الحديد الذي ينشط في الدرجة الثانية قائمته الأولية إلى الاتحاد المصري استعداد للموسم المقبل 2022-2023.

وقيّد السكة الحديد 11 لاعبا في قائمته الأولية للموسم الجديد، وجاءت كالآتي:

إبراهيم شعللها

أخبار متعلقة
إنبي يتوصل لاتفاق مع رباعي الدرجة الثانية الدرجة الثانية - بتواجد الجونة ومصر للمقاصة.. تعرف على قرعة مجموعة الصعيد تفاصيل 4 أهداف رئيسية في اجتماع أندية الدرجتين الثانية والثالثة الدرجة الثانية - الإنتاج الحربي لـ في الجول: طالبنا خوض مبارياتنا ليلا بالدور الأول

محمد حسين عضل

أسامة صبحي

متولي محمود

أمير حجازي

شوقي فتحي

طارق وطني

عبد الكافي رجب

عبد الله بيكا

أحمد مصطفي لالا

محمود عبد الحميد كشلط

وسيتم إغلاق باب القيد للقائمة الأولية، مساء اليوم -الخميس- على أن يتم إغلاق القائمة الإضافية في الـ13 من شهر أكتوبر المقبل.

ومن المنتظر أن يقوم نادي السكة الحديد بارسال قائمته الثانية والتي تضم الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي خلال الميركاتو الصيفي لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وتعاقد السكة الحديد هذا الصيف مع محمود بشار وأحمد شرويدة ومصطفى عز وسامي عبد الستار ومصطفى عبد الوهاب وأحمد ايمن وأحمد الشحات.

وأنهى السكة الحديد دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي في المركز الثامن في مجموعة القاهرة.

السكة الحديد دوري الدرجة الثانية
نرشح لكم
مران الأهلي - أفشة يقترب من العودة.. واستمرار تأهيل شريف السابع.. سيراميكا يضم أحمد هاني من طلائع الجيش الصفقة الرابعة.. إنبي يضم صلاح زايد من دكرنس التجربة الأولى لـ كولر.. الأهلي يواجه بتروجت وديا خبر في الجول - الاتحاد يقرر الاستغناء عن أحمد يحيى.. وصفقة تبادلية لـ الصباحي أحمد عيد بدلا من جهاد في معسكر المنتخب الأولمبي بسبب الإصابة فحوصات طبية شاملة للاعبي الأهلي ‏ الصفقة الثالثة.. الأهلي يضم مصطفى ميسي
أخر الأخبار
تشكيل اتحاد جدة - حجازي القائد وطارق حامد أساسيان.. والبحار على الدكة أمام الخليج 7 دقيقة | المحترفون
الصفقة السابعة.. المصري يضم محمد دبش 11 دقيقة | ميركاتو
مران الأهلي - أفشة يقترب من العودة.. واستمرار تأهيل شريف 17 دقيقة | الكرة المصرية
السابع.. سيراميكا يضم أحمد هاني من طلائع الجيش 21 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية - السكة الحديد يرسل قائمته الأولية للموسم الجديد 28 دقيقة | الكرة المصرية
جيمس رودريجيز إلى أولمبياكوس 36 دقيقة | ميركاتو
إنتر يكشف طبيعة إصابة تشالهان أوجلو 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
معزوفة فيدرير الأخيرة.. لن تبكي وحدك الليلة ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 3 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 4 مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة