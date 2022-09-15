الدرجة الثانية - السكة الحديد يرسل قائمته الأولية للموسم الجديد

أرسل نادي السكة الحديد الذي ينشط في الدرجة الثانية قائمته الأولية إلى الاتحاد المصري استعداد للموسم المقبل 2022-2023.

وقيّد السكة الحديد 11 لاعبا في قائمته الأولية للموسم الجديد، وجاءت كالآتي:

إبراهيم شعللها

محمد حسين عضل

أسامة صبحي

متولي محمود

أمير حجازي

شوقي فتحي

طارق وطني

عبد الكافي رجب

عبد الله بيكا

أحمد مصطفي لالا

محمود عبد الحميد كشلط

وسيتم إغلاق باب القيد للقائمة الأولية، مساء اليوم -الخميس- على أن يتم إغلاق القائمة الإضافية في الـ13 من شهر أكتوبر المقبل.

ومن المنتظر أن يقوم نادي السكة الحديد بارسال قائمته الثانية والتي تضم الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي خلال الميركاتو الصيفي لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وتعاقد السكة الحديد هذا الصيف مع محمود بشار وأحمد شرويدة ومصطفى عز وسامي عبد الستار ومصطفى عبد الوهاب وأحمد ايمن وأحمد الشحات.

وأنهى السكة الحديد دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي في المركز الثامن في مجموعة القاهرة.