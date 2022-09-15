إنتر يكشف طبيعة إصابة تشالهان أوجلو

كشف إنتر إصابة هاكان تشالهان أوجلو التي تعرض إليها في المباراة السابقة أمام فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا.

وشارك تشالهان بديلا في مباراة فوز إنتر أمام فيكتوريا بلزن بهدفين دون رد في المجموعة الثانية في المسابقة.

ونشر إنتر بيانا رسميا عبر موقعه، جاء كالآتي:

"هاكان خصع لفحوصات طبية، اللاعب مصاب بالتواء في أوتار الركبة اليسرى، وسيتم إعادة تقييم حالته الأسبوع المقبل".

وشارك هاكان في 8 مباريات مع ميلان بجميع المسابقات منذ بداية الموسم، ونجح في تسجيل هدفا وحيدا وصنع مثله.

ووصل صاحب الـ28 عاما إلى إنتر قادما من ميلان صيف 2021، ومنذ ذلك الحين خاض مع ميلان 54 مباراة وسجل تسعة أهداف.

ويحتل ميلان المركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقاط بعد مرور 6 جولات.

ويحل إنتر ضيفا أمام أودينيزي الأحد المقبل في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وكان إنتر خسر أولى مبارياته في الدوري الأوروبي أمام بايرن ميونيخ في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

ويستعد إنتر لمواجهة برشلونة في الرابع من أكتوبر في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا.