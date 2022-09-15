انتهت الدوري الأوروبي – شيريف (0) - (2) مانشستر يونايتد.. انتصار الضيوف
الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 18:12
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي شيريف تيراسبول ومانشستر يونايتد التي تقام في ثاني جولات الدوري الأوروبي.
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نهاية المباراة بانتصار يونايتد بهدفين دون رد.
ق75: دي خيا يتصدى لتسديدة قوية.
ق70: تسديدة من رونالدو مرت لخارج الملعب.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد بهدفين دون رد.
ق39: جوووووووووووول سانشوووووو يسجل الهدف الثاني ليونايتد من ركلة جزاء.
ق38: ركلة جزاء ليونايتد بعد عرقلة دالوت.
ق37: يا ربااااه مدافع شيريف يشتت تسديدة سانشو من على خط المرمى.
ق23: تسديدة قوية من أتيموين مرت بجوار المرمى بقليل.
ق17: جووووووووووووول سانشو يسجل الهدف الأول ليونايتد.
ق15: مطالبات من رونالدو بالحصول على ركلة جزاء.
انطلاق المباراة.
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