الصفقة الرابعة.. إنبي يضم صلاح زايد من دكرنس

أعلن نادي إنبي ضم صلاح زايد قادما من صفوف دكرنس.

وانضم اللاعب بعدما اجتاز اللاعب الكشف الطبى بنجاح

ووقع اللاعب على عقود انتقاله بمكتب رئيس مجلس الادارة بالقاهرة ليصبح لاعبا للفريق البترولي.

ويواصل إنبي اعتماده في سوق الانتقالات على اللاعبين الشباب القادمين من الدرجة الثانية.

وضم إنبي منذ أيام ضم أحمد خليل كالوشا من النصر.

كما توصل الفريق البترولي أيضا لاتفاق مع سيف الخشاب مدافع سبورتنج وعلي أوسكار جناح دمنهور، حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق.

واتجهت إدارة إنبي إلى لاعبي الدرجة الثانية بعد تألق أكثر من لاعب منهم مع الفريق.

وشهدت الفترة الماضية تألق مصطفى شلبي ومروان داوود ومحمد إسماعيل حامد من الفريق.

وضم إنبي الثنائي أحمد قفة وجوزيف أتولي مقابل رحيل جون إيبوكا إلى سيراميكا كليوباترا.