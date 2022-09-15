التجربة الأولى لـ كولر.. الأهلي يواجه بتروجت وديا
الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 17:59
كتب : حسام نور الدين
يواجه الأهلي نظيره بتروجت في أولى التجارب الودية خلال فترة الإعداد التي يخوضها استعدادا للموسم الجديد.
ويلتقي الأهلي مع بتروجت يوم 21 سبتمبر الجاري وفقا للمواعيد التي سبق أن أعلنها مارسيل كولر المدير الفني للفريق.
ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية أيام 21 و25 و29 سبتمبر الجاري.
ويستعد الأهلي من أجل مواجهة دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، إذ سيواجه الفائز من لقاء الاتحاد المنستيري التونسي والجيش الرواندي.
وخاض لاعبو الأهلي مران اليوم على فترة واحدة فيما يؤدي تدريباته غدا على فترتين.
ويُطبق الجهاز الفني نظام اليوم الكامل في التدريبات ابتداء من يوم الأحد المقبل.
وأجرى لاعبو الفريق اليوم فحوصات طبية شاملة داخل مقر النادي بالجزيرة، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، واشتملت على إجراء الأشعة والتحاليل، وذلك ضمن الخطوات التي يتم اتباعها في الملف الطبي للتحضير للموسم الجديد.
وكان لاعبو الأهلي قد أجروا قياسات بدنية وعضلية واختبارات لقوة التحمل، والاختبارات الخاصة ببصمة القدم، وفقا لأفضل المعايير العالمية المتبعة في أكبر الأندية الأوروبية والتي تسهم في التوقع المبكر لاحتمالات التعرض للإصابة، وبالتالي اتخاذ بعض التدابير التي تمنع حدوث الإصابات.