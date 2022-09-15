التجربة الأولى لـ كولر.. الأهلي يواجه بتروجت وديا

يواجه الأهلي نظيره بتروجت في أولى التجارب الودية خلال فترة ‏الإعداد التي يخوضها استعدادا للموسم الجديد.

ويلتقي الأهلي مع بتروجت يوم 21 سبتمبر الجاري وفقا للمواعيد التي سبق أن أعلنها ‏مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية أيام 21 و25 ‏و29 سبتمبر الجاري.

ويستعد الأهلي من أجل مواجهة دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، إذ سيواجه الفائز من لقاء الاتحاد المنستيري التونسي والجيش ‏الرواندي.

وخاض لاعبو الأهلي مران اليوم على فترة واحدة فيما يؤدي تدريباته غدا على فترتين.

ويُطبق ‏الجهاز الفني نظام اليوم الكامل في التدريبات ابتداء من يوم الأحد المقبل.

وأجرى لاعبو الفريق اليوم فحوصات طبية شاملة داخل مقر النادي بالجزيرة، تحت إشراف ‏الجهاز ‏الطبي للفريق، واشتملت على إجراء الأشعة والتحاليل، وذلك ‏ضمن الخطوات التي يتم ‏اتباعها في الملف الطبي للتحضير للموسم الجديد.‏

وكان لاعبو الأهلي قد أجروا قياسات بدنية وعضلية واختبارات ‏لقوة التحمل، ‏والاختبارات ‏الخاصة ببصمة القدم، وفقا لأفضل ‏المعايير العالمية المتبعة في أكبر الأندية ‏الأوروبية والتي ‏تسهم في التوقع ‏المبكر لاحتمالات التعرض للإصابة، وبالتالي اتخاذ بعض ‏التدابير التي تمنع ‏حدوث ‏الإصابات.‏