تشكيل الدوري الأوروبي – مصطفى محمد وتريزيجيه أساسيان مع نانت وطرابزون

جيمس رودريجيز إلى أولمبياكوس

استراحة الدوري الأوروبي – كاراباج (0) (0) نانت.. نهاية الشوط الأول

استراحة الدوري الأوروبي – طرابزون سبور (1) - (0) ريد ستار بلجراد.. نهاية الشوط الأول

مؤتمر ديشامب: عن ضم جريزمان ورد قاطع على موقف بوجبا