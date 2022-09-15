تشكيل الدوري الأوروبي – مصطفى محمد وتريزيجيه أساسيان مع نانت وطرابزون

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 17:45

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه - طرابزون سبور × أضنة

يتواجد مصطفى محمد ومحمود حسن "تريزيجيه" في التشكيل الأساسي لفريقيهما نانت وطرابزون سبور في الدوري الأوروبي.

ويواجه طرابزون سبور منافسه ريد ستار بلجراد مساء الخميس في ثاني جولات الدوري الأوروبي.

فيما يحل نانت ضيفا على كاراباج.

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وكان طرابزون خسر مباراته الأولى ضد فرينكفاروزي.

فيما فاز نانت على أولمبياكوس.

وشارك تريزيجيه في 10 مباريات خلال الموسم الجاري سجل خلالهم هدفا وصنع مثله.

فيما شارك مصطفى في تسع مباريات سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع اثنين.

تريزيجيه مصطفى محمد الدوري الأوروبي
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